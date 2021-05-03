劉德音：美國應投資研發 而非試圖移動供應鏈

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音接受美國 CBS 新聞節目《60 分鐘 (60 Minutes)》專訪強調，晶片短缺與晶圓廠所在地無關，美國應投資研發，培養碩博士與大學生投入晶圓製造業，而不是試圖移動供應鏈。

美國 CBS 於美東時間 5 月 2 日晚間 7 時，播出劉德音接受採訪的節目內容，此次為劉德音首度接受電視台專訪；節目主持人 Lesley Stahl 提問，英特爾為何落後台積電，劉德音並未正面回覆，只說台積電對此也感到意外。

Lesley Stahl 問及車用晶片短缺，使車廠被迫減產損失數十億美元等情況；劉德音指出，去年 12 月時聽聞車用晶片出現短缺，因此台積電在今年 1 月，試圖盡可能擠出更多晶片產能給車廠，預期到 6 月底，將能趕上客戶的最低要求。

不過，劉德音也澄清，這不代表車用晶片短缺情況，將在 2 個月後結束，供應鏈還需要進行自我調整，特別是車用供應鏈既長又複雜，供給循環約需要 7 至 8 個月時間。

Lesley Stahl 也問道，美國人是否該擔心大多數晶片都在亞洲製造；劉德音則說，可以理解這個疑慮，但這跟在亞洲或非亞洲生產無關，而是與疫情出現有關，不論生產基地在哪裡，都會出現短缺情況。

除劉德音外，英特爾執行長 Pat Gelsinger 同樣接受該節目訪問，他認為，全球太多晶片在亞洲製造，供應鏈有必要重新取得平衡，Lesley Stahl 也以此追問劉德音。

劉德音認為，美國應該追求跑得更快，投資研發、培育更多碩博士或大學生投入晶圓製造產業，而不是試圖移動供應鏈，這樣的成本太高、且生產力不高，恐壓抑創新能量，因為大家緊守自己的技術，放棄全球合作。

對於半導體業被視為台灣的「矽盾 (Silicon Shield)」，劉德音解釋，這意味著全球都需要台灣高科技產業支持，所以不會讓這個地區發生戰爭，這與全球各國的利益相互違背。

Lesley Stahl 也問劉德音，這是否意味著台積電所屬的產業，能以任何方式保障台灣安全？劉德音說，無法對安全性置評，這是多變的世界，沒有人想要這些事發生，他也希望不要。