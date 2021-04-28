時代雜誌公布最具百大影響力企業 台積電入榜

時代雜誌 (Times) 在公布了 2021 年「百大最具影響力企業」評比，根據企業的性質和影響力列舉出了全球前 100 名最具影響力的企業。台積電 (2330-TW) 也在此次的評比中入榜。

時代雜誌公布的榜單分為五大項目，包括先鋒 (Pioneers)、領導者 (Leaders)、創新者 (Innovators)、巨頭 (Titans)、顛覆者 (Disruptors)。 台灣的台積電則被選入名為「巨頭」的項目榜單當中。

時代雜誌指出，台積電是全球領先的筆記型電腦、智慧型手機等客製化晶片的全球領導供應商，客戶包含蘋果、華為、索尼等。

此外，台積電供應的晶片，也影響了電動遊戲、網路直播和 5G 的連接性和處理速度好壞。

尤其是在川普政府限制美國企業向中國晶片製造商出售技術後，更推升全球企業對台積電的需求，也使得台積電的地位比過去任何時候都更重要。根據財報顯示，台積電去年第四季純益就達 50.1 億美元，較去年同期增漲 23%。

同樣列入「巨頭」榜單的還包括微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、三星 (Samsung)、沃爾瑪 (WMT-US)、迪士尼 (DIS-US) 等。

另外，美國科技巨頭蘋果 (APPL-US)、推特 (TWTR-US)、Nike 則列入「領導者」的榜單當中。Netflix(NFLX-US)、Spotify(SPOT-US) 等入列「創新者」的榜單。而電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)、華為，以及近期備受關注的 Clubhouse 則進入「顛覆者」的榜單當中。