台積電志工人數破萬人 基金會今年將投入3億元做公益

台積電 (2330-TW) 慈善基金會董事長張淑芬今 (29) 日表示，目前台積電志工人數已達到 10600 萬人，平均每周有超過 100 位志工在全台各地服務，今年基金會預計投入約 3 億元做公益，希望有更多企業響應與支持，共同加入行列。

台積電慈善基金會今天召開公益記者會，張淑芬表示，台積電志工總人數已突破 1 萬人、達到 1 萬 600 人，啟動七大服務專案包括導覽志工、導讀志工、節能志工、社區志工、生態志工及孝道志工，台積電 19 個廠處單位也參與投入公益活動。

台積電慈善基金會今年服務專案有三大焦點，包括偏鄉教育、環境保育與太魯閣號事故關懷專案。

張淑芬指出，偏鄉教育三對策包括多元教育、學科教育、技職教育，多元教育已發放獎助學金超過 1000 萬元，學科教育與台灣微軟、均一教育平台、交大及台積電智能工程中心等單位合作，技職教育則攜手大金空調、IKEA 宜家宜居、HAPPY HAIR 等廠商，提供培訓課程與工作機會。

在環境保育方面，台積電慈善基金會啟動節能公益專案，今年將投入約 1.2 億元，協助弱勢社福機構建置太陽能發電與更換 LED 節能燈具，並將投入約 9000 萬元，推動植樹薪傳計畫，及持續攜手 6 家愛心食品廠商，並將聯手 1919 食物銀行擴大惜食專案，預計每月提供超過 200 萬元的食材。

針對此次太魯閣號事故，台積電慈善基金會也斥資 9400 萬元，為 600 位參加太魯閣號事故搶救的消防員換新裝備，共捐贈 1200 套救助裝備。