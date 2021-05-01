不讓亞洲半導體專美於前！英特爾在擬德國蓋廠 打造歐洲新勢力

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格（Pat Gelsinger）週五（30 日）表示，為減少對亞洲半導體廠的依賴，有意在歐洲蓋工廠，但希望歐盟能提供 80 億歐元（約 97 億美元）的補助。

這是季辛格首次公開表示希望得到多少政府援助，他在接受網路媒體歐洲版 Politico 訪問時說：「我們向美國與歐洲政府提出的要求，是為了讓我們在兩地設廠的競爭力，能與在亞洲設廠相當。」

歐洲版 Politico 援引基辛格的說法表示，他正在尋求約 80 億歐元的補助，不過後來這種說法遭到基辛格否認，稱並未給出具體數字。

季辛格週五在布魯塞爾會晤歐盟產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton），並且表示目前正在歐洲尋找設廠地址，也表態支持布勒東的目標，即在未來 10 年內，讓歐盟全球晶片產能達到 20%。

布勒東週五稍早也與台積電歐洲子公司總經理默塞德（Maria Marced）舉行視訊會議。

他表示與季辛格的會面是「深入探討」，而與默塞德的視訊會議是「很好的交流」，並說：「為滿足當前與未來的半導體產業需求，將透過夥伴合作，大幅提升歐洲晶片產能，確保供應安全無虞。」

季辛格在歐洲的行程，也會晤了德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），並表示德國是適合蓋廠的地點之一，他說：「德國是很棒的候選地點，雖然不是唯一，但是好的選擇。」

此外，季辛格還與德國汽車製造商 BMW 與德國電信德國電信（Deutsche Telekom）高層會面，也有消息人士稱，他還參觀了福斯汽車的總部，但雙方皆未證實。

季辛格下周將馬不停蹄地前往以色列考察，並宣布新的投資案，預計斥資 2 億美元在海法（Haifa）建立半導體晶片開發園區，並招聘 1000 名員工。