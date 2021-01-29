通用汽車宣告2035年全面轉向生產電動汽車

美國總統拜登 27 日簽署一系列因應氣候變遷問題的行政命令後，通用汽車 (GM-US) 計劃將在 2035 年停產燃油車，全面轉向生產電動汽車。

通用汽車 (GM-US) 計劃到 2035 年停止生產所有以柴油和汽油為動力的汽車、卡車和 SUV，並將其全部新車轉向提供電動汽車，這是 2040 年實現碳中和的更廣泛計畫的一部分，

通用汽車執行長 Mary Bara 聲明中表示，通用汽車正在與全球政府和公司一道，努力建立一個更安全，綠色和更美好的世界。該公司已與環保組織 EDF 合作，以訂定全電動汽車的未來共同願景，以及到 2035 年停產燃油車的願望。

通用汽車去年在美國銷售了 255 萬輛汽車，其中只有約 20,000 輛是電動汽車。該公司計畫計畫未來 5 年投資 270 億美元在電動和自動駕駛汽車上，在 2025 年底前推出總計 30 款電動新車，並銷售超過 100 萬輛電動車，2035 年停產燃油車，實現所有新車碳排放為零。

通用首席可持續發展主管 Dane Parker 信誓旦旦稱，從現在開始設定的 15 年目標絕對是可以實現的。

受此消息激勵，通用汽車週四收漲 3.45% 至每股 51.04 美元。