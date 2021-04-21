特斯拉中國深夜致歉 企平息上海車展鬧場風波

特斯拉中國車主出現鬧場風波後，特斯拉遭中國官媒新華社點名，週二 (20 日) 深夜最新，特斯拉中國發表道歉聲明，特斯拉已成立專門處理小組盡力讓車主滿意。

週二深夜特斯拉中國發表最新聲明：「為最大程度彌補車主的不適，以及對其用車體驗及生活等諸多方面的不利影響，我們始終願意盡最大努力與車主主動溝通，用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾。」

「特斯拉尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查。我們已成立專門處理小組，專事專辦，努力在合規合法的情況下，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。」

「基於此次經歷，我們會努力吸取教訓，認真總結，在配合政府各相關部門調查的情況下，同時開展嚴格自查自糾，對自身不合理的、不符合服務準則的問題和服務流程進行梳理並整改，努力做到立查立改、即查即改，做到尊重消費者，尊重市場。」

回顧事件始末，本週一 (19 日) 上海國際車展特斯拉 (Tesla) 展區出現一名張姓女子鬧場，該女身穿印有「剎車失靈」的 T 恤，爬上一輛展車車頂吶喊「特斯拉剎車失靈」，引發現場群眾好奇圍觀。該名女子隨後被工作人員制伏、拉下車來。

隨後上海警方帶走該名女子，並將抗議女子以擾亂公共秩序行政拘留 5 日。

據悉，鬧場女車主的父親於今年 2 月駕駛特斯拉電動車連續從後面追撞兩輛車，隨後撞到路邊的水泥防護欄才停下，車內人員受傷，張女指控特斯拉因為車輛剎車失靈導致該起意外，特斯拉對此引述其數據，認為該車車速高達 118.5 公里，且未見剎車制動異常，雙方迄今協調未果，張女數度公開抗議特斯拉。

特斯拉中國副總陶琳回應，近期的負面新聞都是該名女子帶來的，特斯拉沒辦法對此妥協，推測該女行徑背後有專人指使謀劃。

特斯拉安全性的負面消息不斷 (圖片：AFP)

此消息引發中國網民熱議，中國官媒新華社週一點名，特斯拉高管事後回應傲慢，而且以店大欺客，該公司極端維權方式不值得鼓勵，不能只強調客觀因素，批判特斯拉未能及時解決車主的問題。

特斯拉安全性的負面消息不斷，車展維權消息更凸顯特斯拉電動汽車安全性問題，自去年以來，中國北京、上海、杭州、廣州、深圳、南昌等多地發生過 10 多起因車輛「異常加速」或「煞車失效」引發的嚴重交通事故。

上週美國德州 Model S 衝撞路樹奪走兩命的事故，警方透露事發時駕駛座無人操控，引來兩大交通主管機關調查。特斯拉執行長馬斯克週一澄清該事故無關自駕系統，該車並未啟動 Autopilot 自動輔助駕駛系統，車主也未購買全自動駕駛 (FSD)。

週二美股盤中截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.24%，暫報每股 713.03 美元。