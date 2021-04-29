IEA：歐洲超車中國 成全球最大電動車市場

國際能源總署 (IEA) 29 日公布最新統計數據，2020 年全球電動車 (包含 EV 與 PHV) 銷量共計約 300 萬輛、年增 41%，歐洲賣出約 140 萬輛、首度超越中國，成為全球最大的電動車市場。

全球車市受疫情影響出現大幅滑落，但是 EV 與 PHV 的銷量卻逆勢成長。EV 與 PHV 的銷售從 2015 年前後趨於熱絡，到 2020 年為止累計銷量超過 1000 萬台。

國際能源總署的執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 在一份聲明提到，對電動車銷量增加給予正面評價，但也提醒各國應善用疫情相關的提振景氣方案，加速電池製造與充電設備的投資。

整體歐洲市場新車銷量萎縮 22%，不過 EV 與 PHV 的合計銷量卻是前年兩倍以上、約 140 萬輛。EV 與 PHV 在汽車銷售的整體比例也來到 10%，特別是電動車先進國家的北歐挪威高達 75%，冰島也達 50%。

歐盟為達成 2050 年的零碳排放目標，正強化各項相關對策。國際能源總署指出，除了歐盟針對汽車所推動的嚴格二氧化碳排放管制，歐盟各國在疫情相關的提振景氣方案當中，以及補助購買電動車，都造成電動車銷量增加，再加上車商的努力，電動車的種類及價格帶愈加豐富，消費者在購買電動車時的選擇更加多元。

以國家地域來看，中國電動車銷量 2020 年增加 9%、約 120 萬輛，美國約 30 萬輛、稍微減少，而同年新車銷售裡，歐美中就占了 9 成左右，為主要國家。

不過，歐洲、中國的 EV 與 PHV 銷量增長，但是日本卻減少 25% 至 2.9 萬輛左右。日本自從 2017 年出現 5.4 萬輛的史上紀錄後，就持續滑落。

國際能源總署預估，2030 年電動車銷售台數將達 2500 萬台，累計 1.45 億輛。不過在另一方面，為了達成「巴黎協定」的減碳目標，如果各國再加把勁推動更強而有力的對策，也有可能推升累計台數達 2.3 億台，如果真的實現，EV 與 PHV 的累計占比也將達 12%。