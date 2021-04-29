傳中國大型投資法人有意收購阿美公司1%股權

多位消息人士週三 (28 日) 透露，大型的中國投資者正在商討收購沙烏地阿拉伯國營石油公司阿美公司 (Aramco) 股權的事宜，因為阿美公司準備將另一部分業務出售給國際投資者。

沙特阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 週二在電視演講中提到，阿美公司正在討論出售阿美公司 1％股權給一家領先全球的能源公司，並可能在未來一兩年內向國際投資者出售更多股份。

根據阿美公司目前市值，1% 股權相當於 190 億美元。

2 名消息人士透露，主權財富基金中國投資有限公司 (CIC) 是潛在投資者之一。

一位與 CIC 關係密切的消息人士透露，阿美公司正與 CIC 洽談，以及一些中國國家石油公司，但沒有任何一家上述中國公司可以立即回應置評請求。

另一個消息人士透露，阿美公司多年來一直與中國投資者保持聯繫，而 CIC 則是可能性最大的投資者。

一位與阿美公司親近的消息人士透露，「沙烏地阿拉伯確實與中國關係密切，最大股東將決定如何處理他們的股票。」

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯 3 月份也持續是中國最大石油供應國，已維持連續 7 個月。

另一位消息人士透露，在新冠疫情爆發前，阿美公司曾在中國尋找投資者，並與所有持有海外資金的大型國有投資者進行交談，但當時很少有人對此感興趣。CIC 和中國絲路基金 (Silk Road Fund) 均是當時阿美公司曾接洽的對象。

阿美公司是全球最大石油公司，2019 年末在沙國交易所上市，IPO 籌資 256 億美元，隨後透過綠鞋機制出售更多股票，籌資總額達 294 億美元。該回 IPO 被視為旨在吸引外國投資的沙國經濟多樣化計畫之重要舉措。

Mohammed 王儲表示，沙烏地阿拉伯正努力強化與中國、印度和俄國的關係，而沙國與拜登政府之間有一些意見分歧，但美國仍是戰略夥伴。美國拜登政府近期因一系列問題激化兩國間的矛盾，進而對沙國採取了較強硬的立場，包括台灣議題和維吾爾族居多的新疆省人民遭強迫勞動議題。

Mohammed 說：「中國曾說沙國是戰略夥伴，印度也說過沙國是戰略夥伴，俄羅斯也說過沙國是戰略夥伴。」