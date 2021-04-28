晶片短缺難解 汽車業將對美國國會二次施壓

據路透報導，大型汽車製造商和供應商預估周二 (27 日) 將再次向國會施壓，以求盡快解決全球晶片短缺問題，短缺現象已導致全球汽車生產狀況不斷延誤。

美國參議院小組委員會將聽取汽車業相關組織的證詞，汽車業敦促政府應採取行動解決成熟製程晶片的生產問題，同時，汽車業也支持國會動用數百億美元提高美國半導體產能的計畫，及新的稅收補貼政策，幫助晶片公司抵消現有產能擴產的成本。

全球汽車製造商協會會長 John Bozzella 表示：「毫無疑問，我們需要擴大美國的半導體產能，以滿足汽車業以及整個經濟領域不斷成長的晶片需求。」

Bozzella 在本月中致函國會領導人表示，新的資金應該用於建立新的晶片產能，這些投資將支持汽車業、國防、醫療保健、關鍵基礎設施的成熟製程晶片需求。

報導指出，馬達與設備製造商協會 (MEMA) 資深副總 Ann Wilson 也將向國會表示，車用面板供應商正面臨重大的供應鏈危機。

汽車製造商警示，晶片短缺可能導致今年美國生產的汽車減少 130 萬輛，且生產中斷至少還要 6 個月之久。上周，福特和 Stellantis 都宣布與晶片相關的減產措施，福斯汽車周一宣布墨西哥場需繼續減產。

美國總統拜登提出的 2 兆億美元基建計畫中，有 500 億美元計劃用於半導體生產和研究，此外還將額外斥 500 億美元，讓美國商務部建立新機構，以監控國內的工業生產能力，並資助關鍵產品生產的投資。