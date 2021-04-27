日本Toyota、Mazda等五家車廠 將共同打造新一代聯網規格

日本豐田 (7203-JP)、速霸陸 (7270-JP)、馬自達 (7261-JP)、鈴木 (7269-JP)、大發等五家汽車製造廠在週二 (27 日) 宣布，為了能夠儘早提供更加安全且舒適的聯網服務，將共同研發新一代車載通訊設備的共通技術規格。

當今的汽車產業正面臨著重大變革，尤其在「C.A.S.E」(Connected 聯網、Autonomous 自動駕駛、Shared 共享、Electric 電動化) 的領域當中，屬於聯網範疇的雲端服務、IoT 物聯網、大數據、AI 人工智慧等方面，與通訊及數據相關的技術及業務正快速的發展當中。

但是從另一方面來看，由於各家汽車廠商在技術研發獨自發展，以遠端操作等聯網服務的例子來說，每家公司推動的方向就各有不同。

面對這樣的情況，為了能夠儘早來向使用者們提供安全舒適的聯網服務，在所謂的「聯網汽車」(Connected Car) 的基本功能、車載通訊設備研發方面，這五家車廠將進行共同研發，可望能提升效率。而在應用及服務方面，則由各家車廠自行發揮，有助於投入更多資源。

此次合作，將以豐田開發的車載通訊設備技術作為基礎，並投入速霸陸、馬自達、鈴木、大發各別的技術，來建構汽車與網路以及車載通訊設備中心聯繫的共通規格。可望提升車輛與車載通訊設備中心的通訊品質，使用者與客服人員之間的通話音質也將更為清晰，聯網速度也會更加快速。

合作研發的好處除了可以減少研發過程的工序，另外在包含系統運用及功能追加在內的版本升級等，也將變得更加簡易，設備與人員的配置也能夠更為合理。