【野村投信】排好隊等上車，記住先下後上

焦點訊息：

央行公布 3 月廣義貨幣供給 (M2) 與狹義貨幣供給 (M1b) 數據，年增率分別為 8.91% 及 18.23%，皆較上月小幅下滑，也是近 13 個月以來首度同步下滑，主因係反映資金淨匯出。不過 3 月活期存款達 20.52 兆元，較 2 月增加 926 億元再創新高；證券劃撥存款餘額也續增 93 億元至 2.82 兆元，顯示股市資金動能依舊豐沛。

台灣經濟研究院上修我國 2021 年 GDP 年增率預估值，從 4.3% 調高至 5.03%，此一數據為國內各研調機構及智庫中最高。台經院表示今年內需將進一步轉強，加上外需成長動能可望延續，皆有助於帶動整體經濟表現。

經理人觀點：

5 月短線客下車，是讀者上車機會：

在大型企業首季財報「很難不好」的強烈共識下，美股投資人超前部署財報行情，近期台股也能見到類似情況，場外資金提前進場卡位，除了傳產族群延續一定熱度外，資金也慢慢回到泡茶聊天中的電子股。不過年初迄今，所有類股 (包括冷門股) 皆已百花齊放了一輪以上，加上如今又是華爾街名言：「5 月賣股走人」準備流傳的時機，在投資人普遍持有過高預期及歐美市場的潛在雜訊影響下，不排除 5~6 月是市場合適的調整期 (我們預料幅度不會太大)，重申第二季的回檔是基本面投資人上車的契機，但別忘了遵守「先下後上」禮儀，以免車箱過度擁塞。

鋼鐵業產生結構性轉變：

全球碳排放最嚴重的中國喊出 40 年內「碳中和」，我們不懷疑北京的執行力，通常附帶宣示意味的計劃首年執行力只會更強。北京避開發電產業而從鋼鐵業下手，是一手好棋，煉鋼心臟地帶唐山在中央的防污減產令下，年底前需減產三至五成 (相當於日本 JFE 鋼鐵 2019 年全年產量)，我們認為這足以使亞洲其他鋼鐵廠得到足夠養分，加上美、中兩國大興基建的龐大需求，供需的結構性轉變對國內鋼鐵股會是重要利多。

大尺吋面板需求不弱：

面板業上次景氣見頂是在 2017 年 5 月，當時的 65 吋面板報價是 433 美元；如今同樣尺吋報價僅 296 美元、知名品牌 65 吋 4K 電視售價已不到新台幣 3 萬元 (比一支高階手機還便宜)。我們完全不會、也不敢小看其終端需求。

眼光放遠，與半導體共舞：

第三季的半導體產能仍然吃緊，電動車 (EV)、人工智慧物聯網 (AIOT) 及 5G 領域對晶圓的需求量持續增加中，讀者應當理解台灣半導體的願景不僅僅只能看到年底而已。我們已能看見部分廠商 2022 年的訂單，精彩故事仍在延續。

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