〈房產〉台中捷運綠線通車 七期重劃區土地交易最熱門

台中捷運綠線正式通車，土地交易市場趨熱，商仲業者統計，近兩年台中捷運綠線所行經的六大重劃區，加上北屯機廠區段徵收區之土地交易金額排名，七期重劃區以 473 億元排名第一，北屯捷運機廠區段徵收區以 126 億元排名第二，十三期重劃區以 106 億元排名第三。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司總經理柯宏安表示，台中土地市場出現大轉變，主要在於科技大廠進駐，帶動就業人口紅利，加速台中人口數增長，加上大型建設完善，捷運綠線通車以及完整交通路網明朗化，刺激建商大舉獵地。

觀察台中捷運綠線所行經之重劃區，土地交易最熱絡的區域以七期重劃區為第一，因位處市政中心，鄰台中最大交通幹道路台灣大道，大面積完整街廓土地，辦公、商場、飯店聚集，宛如台北信義計畫區，讓建商願意加碼搶地，土地交易金額 2020 年大爆量達 280 億元，更為近 5 年新高，站穩第一名寶座。

極受矚目的是位於南台中的十三期重劃區，區域內以住宅區主要規劃，受惠台鐵大慶站及捷運綠線雙軌優勢近期相當火熱，於 2019 年底開始公告禁止移轉，最快在今年 8 月完成配地，但在 2019 年禁止公告移轉前就可以發現建商已搶先布局，土地交易金額創下歷年新高，來到 56 億元。

南台中的十三期重劃區 2020 年僅短暫開放交易兩個月，交易總金額 45 億元，預計今年完成配地後將引起一波購地潮。另外，位於北台中的北屯機廠區段徵收區，區內規劃有特定商業區及住宅區，未來將有辦公、商場、住宅林立，加上好市多 Costco 進駐增添話題，從 2018 年已有上市櫃建商在此區域布局，包含富宇、達麗、亞銳士等。

柯宏安表示，上市櫃企業投資台中土地市場，從 2017 年 136 億元，到 2020 年增至 348 億元，成長 155%，而今年上市櫃建商土地交易總金額前五名，台中就佔了三個名次，第一名是達麗 (6177-TW) 及白天鵝以 44.2 億元標下台中高鐵特地區土地，顯現出台中土地市場火熱，台中捷運綠線串聯北台中與南台中各大重劃區，加上豐富的發展題材，預期會持續帶動建商購地，帶動整體土地交易增加。