〈房產〉台灣金融都更公司成立3年首案 三重海砂屋社區明年啟動重建

由官股行庫等出資成立的台灣金融聯合都市更新服務公司 (台灣金融都更) ，今年成立已達 3 年，將業務主力放在危老案件，今 (20) 日宣布首個成案的都更案在新北市三重海砂屋社區，基地近 1000 坪，此都更案預計 2022 年啟動重建。

該案位於新北三重重新路上，是海砂屋都更案，擁有接近 1000 坪的基地，前期由九鼎都更耗時近 10 年的時間溝通整合近百名所有權人，同時由臺灣金融都更發揮專業於籌資、財務及營建管理服務，全案預計規劃 312 戶全案工程費用達 25 億元，總銷金額破 60 億元，若一切順利，台灣金融都更可收取工程費用的 8% 當作服務報酬，推估約 2 億元。

台灣金融都更指出，台灣城市老化及老舊建物耐震程度不足，台北市 30 年以上屋齡房屋已達 63.42 萬戶占比為 70.43%，新北市 30 年以上屋齡也達 75.62 萬戶占比 46.08%，加速推動都市更新與老屋重建已成為政府重要的政策。但在鼔勵更新過程中，至今尚欠全方位得能協助地主自主都更全案管理組織，台灣金融都更公司更為透過專業的結合，進行深度的合作。

台灣金融都更成立於 2018 年 3 月，業務主力放在危老案件上，董事長林旺根也表示，民間自辦更新推動不易，特別是因為重建資金籌措困難，讓整合到重建遙遙無期。為此，台灣金融都更公司服務及業務模式將鎖定更新重建的招商引資，透過民辦都更招商來擴大與外部專業和資金的合作。

台灣金融都更公司由 8 家公股行庫總計 17 家法人組成，目的是提供民眾老屋改建服務，台灣金融都更公司成立 3 年來輔導過 600 多個危老社區，並與 11 個危老基地簽約，近年則將觸角擴及都更案。