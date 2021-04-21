〈房產〉台灣房屋與台灣產物保險合推責任保險 最高賠3億元

連鎖房仲業者台灣房屋今 (21) 日和上市保險業台灣產物保險 (2832-TW) 宣布合作，推出不動產經紀業專業責任保險，將先提供台灣房屋直營店，投保最高額 3 億元的服務責任保障。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，市場最常見的不動產交易爭議是包括漏水、海砂屋、壁癌等「屋況瑕疵」，若刻意隱瞞則屬於詐欺，可以透過訴訟求償，如屬人為疏失，則需要經過長久的協商和解，還可能沒有滿意的結果。

彭培業指出，台灣房屋與臺灣產物保險團隊合作，首創推出「不動產經紀業專業責任保險」，也成為首家責任投保的不動產經紀業。

台灣產物保險總經理陳昭鋒表示，「不動產經紀業專業責任保險」的推出，可保障消費者委託房仲業執行業務過程，包括買賣租賃等，因過失、錯誤或疏漏等行為，或違反執行業務上應盡義務，導致買賣雙方受有損失，依法應負之賠償責任。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說明，舉例來說，交易過程若因業務疏失、疏漏，致坪數登載有誤，或因查證不確實，提供消費者錯誤資訊，如建物是否增改建、是否有天然瓦斯、標的是否有租約存續等，影響交易或居住使用，甚至造成房價減損，當確認房仲業負有賠償責任之時，這都屬於「不動產經紀業專業責任保險」理賠範圍，讓消費者交易安全更有保障。