〈房產〉打房風聲緊 今年北台灣520檔推案量萎縮創4年新低

據市調統計，今年北台灣房市 520 檔新推案量預估量約 2133.81 億元，較去年同期減約 9%，並創 2018 年以來同期新低。住展研發長何世昌表示，雖然近期不動產市況還算穩定，但 520 檔推案量不增反減，主要是受到政府打房干擾，以及營建成本不可控風險飆高，導致建商降低預售推案意願。

何世昌強調，縱使北台灣房市 520 檔期已有高達 500 億元的延推案量加入，但供給量依然無法放大，未來供給緊俏的問題恐將提早浮現。

住展統計，北台灣房市 520 檔的主戰場，依然是雙北市。其中，台北市推案量估約有 727.95 億元，新北市則約有 823.8 億元。

台北市 520 檔建案在產品規劃上，小、中、大房型大致三分天下、各占三分之一，顯示市場正多元化、且蓬勃發展，建商可以多角化出擊。在建案分布方面，北市蛋黃區以松山區推案最踴躍，案量 100 億元，又以馥敦飯店改建案「鑴萃」案量 45 億元最大；蛋白區則是大同區案量逾 200 億元最多。

但無論是蛋黃或是蛋白，北市大多數指標案都是都更或危老重建案，顯示老屋重建為北市新推案主流的趨勢不變。

新北市推案重心在新店、淡水與三重等地，新興重劃區供給豐沛。不過，新北市與北市多元化供給截然不同，高達 8 成多的戶別是 20-50 坪房型，意味著新北建商仍維持著搶攻首購、首換客層的基調。

基隆 520 檔推案數雖很少，但因有大型指標案「新橫濱」開賣挹注，總案量逾 150 億元。桃竹地區 520 檔推案量都很有限，桃市僅約 300 億元，新竹則僅約百億元，供給進入低谷。桃園以中壢推案最來勁，主要是青埔特區推案動能強勁，指標案如「新潤君頤」、「國際青塘帝寶」；而除了青埔之外，其餘區域推案零星。

何世昌指出，新竹房市供給更為低迷，除了竹北外圍自辦重劃區還有稍多小規模建案外，新竹市沒什麼大型指標案。由於新竹菁華區開發成熟、素地有限，使推案量減少之外，近來官方嚴格稽查之下，更讓新竹業者選擇不公開、只賣熟客的銷售模式。一般民眾若想買新房子，恐怕只能淪為「接盤俠」，越來越難買到第一手的新屋。