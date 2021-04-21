〈房產〉北市危老改建數突破600件 蛋黃區異國料理巷也入列

政府積極推動危老改建，北市截至 3 月底止，已受理申請危老重建案 608 件，並已核准 473 件，不管是申請量、核准量及核准率都居全台之冠，同時，東區國父紀念館旁的美食一級戰區，也有老宅申請危老改建，地產業者推估改建後將登上坪價 100 萬元的新大樓。

推動危老改建案，台北市東區也動起來，根據台北市都市開發審議地圖資料顯示，東區國父紀念館旁的美食一級戰區，也有老宅申請危老改建，改建街廓是光復南路 260 巷與 280 巷中間的公寓與一樓店面，該區域內有不少知名餐飲店面，未來重建後可望搖身一變成新大樓且坪價將躍上百萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，光復南路 260 巷與 280 巷間，區域靠近國父紀念館，是美食的一級戰區，區域內有著名港式飲茶店，店面有不錯的店租效益，順利整合不易，加上一旁國產署還有老舊建物也將招商參與危老重建，與東區正忠孝東路上的飯店也參與危老改建，東區受惠危老政策動了起來。

北市東區國父紀念館對面危老範圍內，多是 4 層樓的老舊建築與一小部分 5 樓建物，一樓多由餐廳業者承租，至於國產署招商的標的則靠近捷運國父紀念館與大巨蛋，同樣是北市精華區段，基地面積約 586 坪，目前屋況老舊且為低樓層建築，同時屋齡逾 50 年且有龜裂現象，符合危老資格重建可以享有容積率獎勵等條件，對於開發商具有相當的吸引力。

台北市積極推動危老重建，統計至 2021 年 3 月底，已受理申請重建 608 件，其中核准 473 件，不管是申請量、核准量及核准率都居全國之冠。而危老原本 10% 的時程獎勵，也有條件的逐步遞減，至 2021 年 5 月 12 日後，重建計畫內基地面積需達 600 平方公尺，時程加計規模獎勵始能取得基準容積 10% 獎勵。

台灣金融都更公司指出，台灣城市老化及老舊建物耐震程度不足，台北市 30 年以上屋齡房屋已達 63.42 萬戶，占比為 70.43%，新北市 30 年以上屋齡也達 75.62 萬戶，占比 46.08%，加速推動都市更新與老屋重建已成為政府重要的政策。