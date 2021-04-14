中國貿易數據助陣+新疆限產傳言 鋁價漲至2018年迄今高點

中國最新貿易數據強化基本金屬需求前景，加上中國減碳政策抑制鋁業擴產、新疆限產的可能性，都帶動鋁價漲至將近 2018 年以來最高。

倫敦金屬交易所 (LME) 三個月交貨的鋁價格周二 (13 日) 上漲 1.4% ，收每噸 2293 美元，盤中一度觸及 2304 美元，是 2018 年 6 月以來高點。與經濟密不可分的銅，則小漲 0.4%。

鋁價 2018 年至今走勢 (圖: Bloomberg)

中國海關周二公布的數據顯示，繼 2 月份創紀錄的成長後，3 月份中國的出口依然強勁，進口也高於預期，總計第一季進出口總值 8.47 兆人民幣，年增 29.2%。

這些數據顯示，全球經濟反彈正使全球最大金屬消費國中國的需求激增，不只對銅需求若渴，對鋁的需求也正在上升。

供給面因素也推升鋁價。中國控制碳排放不遺餘力，使市場預估鋁礦擴產將受到抑制。Marex 分析師 Alastair Munro 表示，中國新疆鋁產量限產的可能性，正使上海期貨交易所的鋁期貨未平倉合約暴增。

德國商業銀行表示，中國 2020 年第一季貿易數據受疫情影響而低迷，因此成長幅度驚人。不過分析師 Daniel Briesemann 認為，貿易數據可看出中國對大宗商品的需求仍然很大。

(本文不開放合作夥伴轉載)