南亞科落實綠色生產 購買1040萬度再生能源電力

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (21) 日宣布，為落實綠色生產，將購買 1040 萬度再生能源電力，並規劃 2023 年達成 8% 裝置契約容量的再生能源目標，響應政府推動再生能源及推廣低碳友善環境。

南亞科 2018 年起導入 ISO 50001 認證的能源管理系統，打造即時監控平台，結合 AI 與數據分析科技改善節能落實綠色生產，累計 4 年共節省 4309 萬度電力，實踐創新科技，為環境作出正向貢獻。

南亞科也以創新研發為核心價值，投入高效能產品開發及生產節能減碳、節水減廢等改善方案，盡可能減少每項產品的環境碳足跡，在製程技術及產品設計不斷創新，提供更低能耗的綠色產品。

依 2020 年銷售產品來看，可為客戶節省 6 億 5848 萬度電，等同減少 33.52 萬噸 CO2 排放量，相當於 861 座大安森林公園一整年的碳吸收量。

執行副總蘇林慶表示，因應全球氣候變遷與永續發展局勢，公司以保護綠色地球為目標，積極推動再生能源計畫，導入 SBT 科學基礎減碳目標 (Science Based Targets)，設定國際碳排減量目標，支持聯合國永續發展目標 (SDGs)，善盡低碳生產與保護環境之責，致力成為綠色科技生產者，攜手全球夥伴與地球共好。