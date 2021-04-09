〈房產〉房地合一2.0新制將上路 房仲：預售屋受影響大

立法院會今 (9) 日三讀通過房地合一 2.0 的所得稅法部分條文修正，新制 7 月 1 日將正式上路。房仲業者指出，房地合一 2.0 從年初討論到上路，僅花了 6 個月時間，不動產市場比較怕拖，只要政策明確，市場就會很快調整到位，對成屋市場有限，影響最大的是預售市場。

而且，房地合一 2.0 新制實施後，被牽制的法人購屋，節稅空間將大幅收窄，因此未來高端客戶的買賣，可能回歸自然人名義。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易市場比較怕拖，只要政策明確，市場就會很快調整到位，完成修法的房地合一 2.0 新制對於成屋市場有限，畢竟房地合一是所得稅，僅針對獲利的部分課稅，對市場震撼力還不及奢侈稅，因此上路前可能出售量會略大一些，但不至於出現拋售潮的賣壓。

曾敬德強調，房地合一 2.0 新制影響最大的是預售市場，稅率一下跳到 2 年內換約 45%，成屋後重新計算持有時間，有些投資只想獲利數十萬元出場，沒有想要綁個 7 年以上，極有可能在上路前讓價出脫，不至於賠售出場。

房地合一 2.0 的所得稅法部分條文修正，新制 7 月 1 日將正式上路明定 2016 年後取得房地、預售屋及特定股權交易，持有 2 年內出售課稅 45%，超過 2 年、未滿 5 年內出售課 35%，新制 7 月 1 日將正式上路。

同時，由全台六都會區今年來六大都會區建物買賣移轉棟數來看，新北、桃園與台中 3 月交易量都創下 2012 年以來的 3 月同期新高合，而六都合計 6 萬 2157 棟，年增率 16.5%，首季移轉量刷新 10 年新高紀錄，房仲業者指出，3 月的移轉棟數在反映去年底及 1 月的實際房市成交數，未必與今天通過的房地合一 2.0 新制有必然關連，但以實務上在 3 月成交的房屋價格來看，確有漲勢趨緩的走勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一修法後，持有 2-5 年的屋主首當其衝，尤其是一次掃多戶的投資客，一旦寬限期過，房貸連本帶利，資金和時間壓力加重，因此 7 月 1 日上路前，能賣一戶就能少點壓力，不過房地合一稅畢竟是獲利才課稅，因此屋主不會有賠售的必要，對於市場價格的波動不至於太大。

舉例而言，若賣一戶舊制每賺 100 萬，持有 2-5 年的屋主要繳 20 萬元的稅，但新制要繳 35 萬元的稅，因此近期讓利出售的屋主會在 20 萬和 35 萬的稅金中找一個中間點，因此讓價幅度頂多 10 萬元左右，對總價的影響有限。

至於對下半年房市的影響，張旭嵐指出，短期持有閉鎖期拉長，不動產短期買賣的成本增加，投報率明顯下降，短期內投資型買氣將會減少，不過市場熱錢需要去處，且不動產的穩定性高，在經歷陣痛期之後，房地產置產仍有需求性，置產族針對手上資產重新盤點，進行「除舊佈新」，以屆閉鎖期的存貨優先出清，達到資產重新配置的健康循環。

此外，張旭嵐認為，在稅制升級後，法人購屋的節稅空間將大幅收窄，因此未來高端客戶的買賣，可能回歸自然人名義購買。