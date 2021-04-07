〈房產〉建商搶地 台中水湳經貿園區及高鐵站區土地今高溢價標脫11筆

台中市政府地政局今 (7) 日辦理區段徵收配餘地第 1 次標售，釋出水湳經貿園區及高鐵台中站產業專用區、商業區土地，本次土地標售共釋出逾 2.2 萬坪，總底價 158.6 億元，最終標脫水湳 8 筆、烏日 3 筆共 11 筆土地，標脫率 5 成，溢價率達 56.4%。

本次參與標售的建商，包括達麗 (6177-TW)、總太 (3056-TW)、華建 (2530-TW) 等上市櫃建商。

台中市政府本次標售也刷新了水湳和烏日的土地交易單總價紀錄，水湳經貿園區文商段 79 地號土地，一舉衝出約 72 億元天價，溢價率 74.3%，換算單價每坪高達 280 萬，不僅是本次標售的溢價率最高，更空降水湳經貿園區有史以來的土地交易單、總價雙冠王。

同樣創高價的還有烏日新高鐵段 28 地號商業區土地，這筆土地以約 44.2 億元售出，換算單價逾 96 萬元，締造烏日土地單總價新猷。一旁的新高鐵段 31 地號土地表現同樣精彩，共吸引 9 封標單搶購，為本次標售的人氣王，結果以約 39 億元標脫，換算單價每坪也達 91.5 萬元。

台灣房屋中城十四期特許加盟店店長王嘉鋒表示，水湳經貿園區文商一、文商二土地，容積率達 500%，且可進行容積移轉，是台中新興重劃區中利用強度最高的土地，所以近期成交單價都在 150 萬元以上；其中臨幹道及中央公園第一排的精華土地，行情幾乎都從每坪 200 萬元起跳，因此市場上本就預估文商段 79 地號有 200 萬元以上的實力，但以 280 萬登上地王寶座則超越市場預期，推估應是該筆土地不只臨中央公園，還與電影中心、智慧營運中心為鄰，未來可望發展為水湳經貿的商業中樞，加上文商二土地可分期開發，因而吸引業者高價搶標。

此外，台中烏日高鐵特定區也寫下地價新標竿，新高鐵段 28 及 31 地號均站上單價 9 字頭高價區，將原本烏日的 6 字頭單價紀錄遠遠甩在腦後，且 28 地號的 44.2 億元的標脫總價，也改寫烏日土地交易的總價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，本次釋出的烏日高鐵商業區土地，與高鐵站相鄰，且兩塊土地都超過 4000 坪，可享大規模開發獎勵，加上高鐵商業區對進駐業種的限制較為寬鬆，對業者而言深具開發彈性；更重要的是，近來烏日高鐵站區三鐵共構的格局底定，在捷運試營運期間，高鐵台中站單日最高就有近兩萬人次的旅運量，可見伴隨捷運通車，烏日高鐵站區將充滿商機，遂吸引業者積極插旗卡位。

對於今天的土地標案，台中市政府地政局指出，台中水湳經貿園區區段徵收總開發成本共 525 億元，每年借貸利息高達 1.2 億元，2019 年雖辦理水湳經貿園區標售，共脫標 9 筆、面積共 3.04 公頃土地，總金額達 69 億餘元，但仍需藉由標售土地回收開發費用。