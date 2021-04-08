〈房產〉打房效應 北台灣今年Q1推案量下滑 桃園年衰退34%最嚴重

據市調機構計，今年第一季北台灣新成屋、預售屋推案量約為 2359.46 億元，季減 31.9%；如與去年同期相比，則年減 16.4%，呈現季減及年減走勢，其中以桃園市衰退幅度最劇烈，年減 34%

住展研發長何世昌認為，雖然 2021 年第一季北台灣新建案供給量縮，但籌備中的建案再延有限，遲早得推出，預期第二季將會爆量演出。

何世昌認為，房地合一稅新制將預售屋納入課稅範圍，並逐漸降低建商推預售屋意願，長線來看預售屋供給量將減少，原本若推案量持續二、三年爆量，市場恐怕會因供過於求而反轉急墜，但如今因房地合一稅將讓市場供給量縮，7 月新制上路後恐會出現供給緊俏的狀況，反而容易助漲房價，房市意外被「補血」、躲過爆量危機，多頭好時光恐怕還沒結束。

何世昌說，今年第一季北台灣新建案推案量銳減，透露出建商對於政府打房的擔憂、以及迴避打房鋒芒的作為相當地明顯。大部份建商本著民不與官鬥的原則，表面上對打房措施並未多作評論，但實際上已調整推案腳步來因應市場變化。

在北台灣各縣市中，以桃園市衰退幅度最為劇烈，第一季預售屋與新成屋推案量 443..89 億元，比去年同期大減 243.42 億元，年減幅高達 34%。

何世昌指出，桃園推案量大減，主因與新興重劃區推案青黃不接有關。由於青埔特區、A7 重劃區等，兩大重劃區第一季推案熄火，導致桃園整體案量快速緊縮；尤其 A7 的第一季推案量更僅剩 10 億元左右，創下 A7 開發以來單季新低量。雖然桃園市第一季大幅量縮，但 A7、青埔、中路、小檜溪與八德擴大等各大重劃區，線上均有許多籌備中的指標案即將開賣，預期第二季新案將還是會大舉放量。

除了桃園市之外，大台北地區推案量也連袂下滑。其中，台北市第一季推案量約 647 億元，年減幅 23.2%。新北市推案量 890.3 億元，年減幅 8.6%。

何世昌分析，台北市第一季蛋黃區推案一片沉寂，僅南港區供給量飆至近 300 億元最多；而在高壓環境之下，供給量大的地區建案銷售都非常低調。新北市第一季推案集中在三重二疏洪道和新店央北重劃區，這兩大重劃區推案量總合逾 500 億元，占新北市第一季總案量一半以上。觀察大台北第一季房市，北市推案多在蛋白區，新北市則集中於重劃區，雙北市舊市區建案大多還在拔草測風向，等待政策塵埃落定再推出。

至於宜蘭、基隆與新竹地區，今年第一季推案量都呈現正成長。不過，基隆、宜蘭兩地推案量基期偏低，雖然年增幅高達約 80%，但意義不大。

新竹地區 2021 年第一季推案量達 230.7 億元，年增幅約 9%。新竹推案量逆勢增加，原因是去年第四季竹縣禁止紅單買賣，各大重劃區指標案成為官方聯合稽查的目標，導致部份建案延後至第一季推案。雖然新竹地區推案量稍增，但單季僅約 200 億元依然偏低。