〈房產〉媚登峰購入皇家季節酒店台中館 成台中今年次高交易

據實價登錄最新資訊揭露，李方集團求售的皇家季節酒店台中中港館，在 3 月以 5.88 億元售出，該物件共有 107 間房間，建坪約 2559.6 坪，地坪約 242 坪，總樓高達 13 樓，並含 49 個車位，房仲業者指出，買方美體企業媚登峰，未來有可能從飯店轉型為美容纖體會館。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，在疫情影響下，近期台中有不少知名旅宿轉手，當中部分旅宿因屋齡偏高，具危老或都更商機而被建商買走；另外也有許多旅宿因地坪廣大，在素地稀少的情況下被開發商相中，往後多半會做開發之用；但本次售出的皇家季節酒店台中中港館，屋齡尚輕，尚不符合危老重建的 30 年屋齡門檻，所以買家購入後，應會留作自用或出租。

陳定中指出，這類商旅飯店易主，除了同業承接之外，這類大樓也頗適合大型醫療健檢、美容美體或月子中心業者接手，不過皇家季節酒店地上 13 層樓、107 間房，規模不小，之前曾傳出以 12 億元求售，但公開銷售後則開價 8 億元，最終以 5.88 億元成交，單筆成交金額僅次於興富發 (2542-TW) 購買沙夏汽車旅館的 17.91 億，成為今年台中總價第二高的房地產交易。

台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，台灣大道二段位於中西區交界，車流大，離台中火車站和勤美綠園道都不遠，在地客或外地客交通方便。目前媚登峰在台中區有兩家分店，其中中港店就位於台灣大道二段 300 號，如今就近在同路段買下 13 層樓近 2600 坪空間，不排除會打造中部辦公室和旗艦會館。