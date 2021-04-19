本週操盤筆記：全球氣候峰會、App商店反壟斷聽證會、蘋果新品發表

本週重點國際財經大事包括：全球氣候峰會、App Store 反壟斷聽證會召開、蘋果新品發表、美股財報季續跑，其中市場最為關注全球氣候峰會。

本週操盤筆記 (0419-0423)

1. 全球領導人氣候峰會：

在美國領軍主導下，全球氣候峰會將於週四 (22 日) 採線上會議形式召開，多個國家領導人都將出席峰會，聚焦氣候變遷問題。

市場聚焦，由於本次會議是由美國總統拜登 (Joe Biden) 所召集，該會議預期將達成更強而有力的應對氣候變遷行動，但先前中國外交部副部長樂玉成表示，「中國不太可能在會議上做出任何新的承諾」。

2.App Store 反壟斷聽證會召開：

美國參議院週三 (21 日) App 商店反壟斷問題聽證會，因 App 開發者長久以來即提出，蘋果的 Apple Store 和 Google 的 Play Store 分別制定的強制性收入分成和嚴格的參與規則，構成了壟斷行為。

先前蘋果一度拒絕出席該聽證會而招致美國參議員批評，但蘋果已於上週表示，蘋果法務長 Kyle Andeer 將會代表蘋果官方出席。

3. 蘋果新品發表：

蘋果預計在台北時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，邀請函圖像暗示至少 3 款新品將問世，包括新款 Apple Pencil、iPad Pro 以及首款 AirTag，其中，12.9 吋新款 iPad Pro 擬採用最新 Mini LED 顯示技術，可提高螢幕對比、圖像更明亮多彩，與邀請函上的圖像相呼應。

另外，其他產品包括蘋果真無線降噪耳機 AirPods Pro、五年來未更新的 MacBook Pro，以及近十年來未更新的 iMac，也都是蘋果春季發表會可能會出現的新品之一。

4. 美股財報季續跑：

本週美股繼續公布財報，重磅股包括 Netflix (NFLX-US)、英特爾 (INTC-US)、科林研發 (LRCX-US)、ASML (ASMML-US)、美國航空 (AAL-US)、嬌生 (JNJ-US) 都將公布財報。

據 FactSet 最新截至上週五 (16 日) 數據顯示，目前市場預期 S&P 500 第一季每股盈餘 (EPS) 年增率將大幅反彈 30.2%，估計將創下 2010 年第三季以來的新高水平。