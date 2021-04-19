全球近7日新冠肺炎確診病例數創歷史新高

據報導，全球近 7 日新冠肺炎確診病例數創下疫情爆發以來的新高，全球確診病例總數達到 520 萬人，其中以巴西及印度的疫情最為嚴峻。

目前全球新冠肺炎死亡病例數已經超過 300 萬人，新增確診病例數持續增加令人擔憂，顯示出儘管各國陸續在進行疫苗接種，仍無法控制疫情。據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，與一周前相比，病例數增加了 12%，使得人們對於疫情是否即將結束感到懷疑。

全球近 7 日確診病例達到 520 萬人 (圖片：彭博社)

進 7 日以來的確診病例數超過了去年 12 月中旬的歷史高點。儘管在美國和英國地區的感染率已大幅降低，但是發展中國家，尤其是印度和巴西，仍然出現確診病例數激增的情況。

全球死亡人數似乎也重新出現增長。在截至 4 月 18 日的一周中，死亡病例數約為 8.2 萬人，平均每日死亡病例數接近 1.2 萬人，高於截至 3 月 14 日的一周內近 6 萬人的死亡病例數。

印度和巴西是推動全球確診病例數增加的主要地區。在當地新冠肺炎確診病例數激增的情況下，印度再度成為全球第二大疫情中心，隨著住院人數的不斷增加，印度當地醫院承受著越來越大的壓力。

據彭博社的疫苗追踪報告顯示，到目前為止，印度和巴西的疫苗接種人數分別相當於這些國家人口的 4.5% 和 8.3%，而美國則是 33%，英國為 32%。