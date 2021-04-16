美公債上漲！10年期殖利率跌破1.6% 分析師解讀背後原因

美國周四 (15 日) 公布強勁的經濟數據，但美國公債不跌反漲，與價格走勢相反的殖利率下滑，10 年期美債殖利率出現去年 11 月以來最大降幅，與今年 2 月殖利率曾因為經濟前景亮麗而陡升的情況截然不同。巴隆周刊報導，這背後可能有三個因素牽動。

根據周四的數據，受益於政府紓困計畫，美國 3 月零售銷售勁揚 9.8%，是 10 個月來最大增幅，上周首次請領失業救濟金人數也下降到疫情爆發以來的低點。周二的報告則顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.6%，是 2018 年 8 月來最大漲幅。

美國 10 年期公債殖利率大幅滑落，周四一度觸及 1.528% 的一個月低點，寫下去年 11 月 12 日以來最大跌幅。紐約尾盤，殖利率報 1.55%，是 3 月 25 日以來首次跌破 1.6%，和前日相比下降 8.1 個基點。

其他年期公債普遍走軟，2 年期公債殖利率尾盤持平於 0.171%，5 年期的殖利率下滑 3.1 個基點 0.827%，30 年期殖利率下降 3.8 個基點至 2.276%。兩年期和 10 年期殖利率曲線趨於平緩。

經濟數據報喜，通常會推升市場對聯準會 (Fed) 升息的可能性，導致債券殖利率保持在高水位或進一步攀高，而股市大漲。但為何周四美國公債殖利率不升反降？

華爾街策略師說，日本買盤浮現、疫情發展有令人憂心的跡象 (確診病例增加，美國建議暫緩施打嬌生疫苗，輝瑞表示可能需要定期施打疫苗)、美國制裁俄羅斯引發地緣政治緊張局勢並鼓勵避險買盤等，都支撐美國公債需求。

National Alliance 證券國際固定收益部門主管 Andy Brennner 表示，導致債券殖利率走低的力量不只一個，但都屬於暫時性因素。

部分分析師則認為，這或許意味著公債殖利率即將步入轉捩點。

巴隆周刊分析，促使周四殖利率大幅滑落有以下理由：

●債券跌深反彈

美國公債第 1 季遭遇沉重賣壓，一些跡象顯示，如今全球投資人、資產管理公司和退休基金開始買進長天期債券，帶動公債上漲，10 年期公債殖利率比今年高點低了 15 個基點。就算經濟數據強，也不足以澆熄買家的熱情。

舉例來說，美國財政部周二標售 30 年期公債，市場需求相當強勁，而且標售數據顯示一些大型機構投資人出手。

●價格已反映強勁的經濟展望

市場定價可能已經反映 3 月強勁的經濟成長表現。儘管通膨率上升，但華爾街投資者愈來愈接受 Fed 關於維持寬鬆貨幣政策的保證，目前市場對未來五年預期通膨率高於 2.5%、聯準會 (Fed) 最快 2023 年初升息，然而本周從通膨到零售銷售等亮麗的數據，基本上並未改變投資人對貨幣政策前景的看法。

●市場還在消化經濟成長或通膨加速攀升的可能性

雖然消費者物價指數 (CPI) 上漲、零售銷售勁揚，但這些報告並未顯示，3 月的成長會導致經濟過熱和通膨失控，主要是政府發放紓困金帶來的效益。

事實上，零售銷售核心數據 (剔除汽油、汽車等波動較大項目) 的月增率為 6.9%，仍低於市場預估的 7.2% 增幅。核心通膨率也是類似情況，3 月不計食品和能源價格的 CPI 僅上漲 1.6%。目前看來，數據呼應 Fed 官員說法，即未來幾個月通膨升溫只是暫時現象，未來一段時間內還不會升息。

Fed 主席鮑爾周三表示，2022 年之前升息的可能性非常低，而且會保持購債步調穩定，直到經濟達到 Fed 目標。如果 Fed 要開始放慢購債步調，會給市場大量的警告，且減碼會先於升息。