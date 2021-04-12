張志誠觀點：台股三月營收歷史新紀錄 量崩太大股提防利多出盡被轉到低檔股

3 月份是景氣復甦，產品缺貨以及漲價效應利多佳音頻傳的時間，確實這一次上市櫃公司總共有 153 家單月營收創歷史新高的紀錄，可是我建議投資人要注意漲幅偏大的個股在今天似乎挾利多之下都出現大量利多出盡被人在高點調節獲利賣出的現象。

今天盤中上半場仍有 55 家上市櫃公司漲停板，可是上週與飛彈晶片被禁有關係的世芯 - KY(3661-TW)、愛普 (6531-TW)、晶心科(6533-TW) 等公司，繼續大跌外，3 月營收有利多出盡現象的九暘 (8040-TW)、笙泉(3122-TW)、惠特(6706-TW)、致新(8081-TW)、同致(3552-TW)、佑華(8024-TW)、敦泰(3545-TW)、驊訊(6237-TW)、安國(8054-TW)、矽創(8016-TW) 都有 3 月營收跟不上股價成長而產生出轉弱的 K 線訊號，投資人要留意。當台股來到今天震盪當中，預估量已經快要蹦出 4500 億的情況下，並非題材有利多還是一直追漲股票的作法就會成功。

我舉例一樣是電動車題材的公司，同致 (3552-TW) 從去年 10 月 90 元起漲，到了今年的 2 月波段最高挑戰 379.5 元，之後 3 月份還是不斷的傳出特斯拉交付的 ADAS 產品題材，但股價在今年 2 月以前就漲幅超過 4 倍，確實一旦營收成長幅度不如預期，看似題材很豐富，當跌破關鍵支撐時，過去 2-3 個月的人反而都被套牢了，我建議投資人一定要注意這樣的現象，4 月份或許還有很多營收與第一季季報利多的公司仍利多消息頻傳，但股價卻容易讓追高者受傷。

回歸到台股 3 月營收創造新紀錄的公司當中，主要分佈於晶圓代工、IC 設計、封測、主機板、電子零組件、以及塑化、汽車零件的傳產族群，我觀察除了與面板趨動 IC 有關係的股票之外，大概電子跟傳產營收亮眼的公司，約略也就是與電動車族群有關係的股票，其實股票的產業題材最重要，這最容易讓一家公司領先反映未來的財報，不過也必須股價是在低檔轉強上來的，才更能穩合投資人利用產業好題材達到賺錢的目的，與電動車有關的長園科 (8038-TW)、美琪瑪(4721-TW)、康普(4739-TW) 上週未漲停鎖住，今天除非開盤前就掛單漲停搶的到，否則股價連續拉升加上營收的利多也只會讓投資人望股興嘆而已，事實上在股價還沒大漲的時候就應該很清楚，這是電動車當中也會受惠的產業，而非看到漲停了，才想要去拼拼看，是否會再搶到接著未來的漲停! 同樣的道理當飛宏(2457-TW)、立德(3058-TW)、健和興(3003-TW)，這些公司是上禮拜之前我認為股價低檔上來反映電動車最重要的快速充電題材而受惠的公司，尤其飛宏短線賺了 5 支漲停後融券也在上週 4/9 強制回補完畢，目前少了融券空單被軋的條件，股價進入震盪回測期，但我還是建議在美國基礎建設確定之下，尤其拜登要推動電動車之前必須先佈建的 55 萬座充電站商機，我研判飛宏回檔過後必然還會有買點。

而 4 月 16 號會是最後融券回補日的立德 (3058-TW) 其與工研院技術轉投資的起而行綠能也是未來電動車充電椿隱藏版的低價黑馬，預計短線融券回補日前還是挾空單堆高點，長線的機會則建議投資人再另外找尋。電動車連接器產業佈局多年的健和興(3003-TW)，安倍數較大的充電槍汽車連接器就是健和興研發費用超過 7 億元佈局後的專利成果，3 月份營收再度創下新高點足以證明電動車充電的產業方向非常明確，只是短期技術指標已經快到過熱區，預計在未挑戰歷史新高價前需找尋休息的時候來介入。

而鴻海集團的電動車事業預計在今年 6 月份將發表第一款，我們可以從廣宇 (2328-TW) 營收月增 32%，乙盛 - KY(5243-TW)3 月營收月增 34.7%，鴻海(2317-TW)3 月營收月增 9.7%，度過 2 月工作天數少後重要相關零組件的集團股營收不僅回到正軌也都還比去年成長，在今年 MIH 電動車利多還需要發酵的時候，有些有題材，又會受惠產業成長的公司，反而股價與大盤走勢不儘相同就要注意技術指標已經壓低後的轉折時機。

我觀察在台股將近 17000 點，以及連續 2 天蹦出預估成交量 4 千億的數字下，我建議投資人只要看半導體上下游的公司有繼續的輪動表態，包含有低檔的公司在受惠漲價題材而轉強，那麼台股雖然反映一些公司營收利多出盡被換手後，台股也不用以 17000 點而設限，如 IC 設計力旺 (3529-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)、祥碩(5269-TW) 等等一些去年漲幅很多的公司，股價有壓力轉弱絕對不是一時的問題，先不說產業後面是不是有變化，關鍵就在於股價是處於高檔。投資人可以想像賺了倍數又倍數利潤的投資家必然會思考未來，若把獲利的資金轉去同樣是 IC 設計當中，低檔且有產業改潮換代機會的股票的話，則投資家必然可以重新再累積獲利，因此 IC 設計裡頭股價尚在 50 元以下低價位的全球性公司反而要搜尋未來有大轉機的股票。

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