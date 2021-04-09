房地合一2.0打炒房7月上路 六大Q&A一次看懂

房地合一 1.0 上路迄今 5 年多，去年因資金寬鬆，帶動房市快速升溫，為了遏止炒房投機行為、落實居住正義，立法院今 (9) 日三讀通過房地合一 2.0，對於短期持有房地者課重稅，7 月 1 日起正式上路，哪些人會受到衝擊？房價有機會下修嗎？《鉅亨網》整理了六大 Q&A，讓讀者一文看完快速掌握重點。

實施目的？

去年房市交易熱絡，行政院動員財政部、內政部、央行等部會聯手打炒房，希望有效遏止短買短賣的炒房投機行為，例如：利用公司股權買賣房屋，進而規避高稅率。

財政部表示，本次房地合一稅制改革，將健全不動產交易市場發展，財政部將配合修法內容，儘速訂定相關法規及申報書表，各地區國稅局也將積極規劃後續稽徵作業，並加強宣導，使房地合一稅 2.0 順利實施。

追溯時間？

回溯自 2016 年後取得房地開始計算，也就是房地合一稅開徵第一年，若在 7 月 1 日新制上路後賣屋，將適用 2.0 版課稅方式。

1.0 版與 2.0 版的差異？

此次修法重點為延長短期交易房地的持有期間，個人從原先的持有房地 1 年內出售課稅 45%，拉長至 2 年；持有 1-2 年課稅 35% 拉長為 2-5 年。

境外個人、企業方面，從原先的持有 1 年內賣屋課徵 45%、超過 1 年課徵 35%，拉長為 2 年內 45%、超過 2 年 35%。

境內企業比照自然人稅率，從原先的適用營所稅率 20%，改為持有 2 年內售出課稅 45%、2-5 年內售出課稅 35%。

2.0 版本納入交易預售屋及其坐落基地、符合一定條件的股份或出資額，視為房地交易，防止藉由不同型態炒作房地產規避稅負。

推計費用率由 5% 調降為 3%，並增訂上限金額為新台幣 30 萬元，將使得稽徵機關對於個人未提示證明文件的費用推計基礎更符實情，防止有心人士藉墊高成本。

哪些人不受修法影響？

四類民眾稅率維持 20%。1. 非自願因素交易持有期間在 5 年以下之房地；2. 以自有土地與建商合建分回房地後，持有期間在 5 年內的交易；3. 建商興建房屋完成後第一次移轉之房地交易；4. 提供土地、合法建物、他項權利或資金參與都市更新及危老重建者，其取得房地後第一次移轉且持有期間在 5 年內交易。

此外，個人及營利事業交易其持有超過 5 年之房地不受房地合一稅 2.0 影響；自住房地持有並設籍滿 6 年的交易，維持稅率 10% 及免稅額度 400 萬元。

誰會直接受衝擊？

房仲業者評估，雖然 2.0 版回溯到 2016 年，但當時主要買房者多已屆滿閉鎖期，影響有限，主要受到衝擊的，為持有 2 年以上、未滿 5 年的非自用屋主，而近 1、2 年進場的投資客才剛購入就遇上打炒房，資金流恐出現問題，預期預售屋市場會出現一波拋售潮。

政府祭重稅，房價就能下跌？

房仲業者認為，初期新制上路，房市交易可能出現量縮價跌、買盤觀望的情形，但影響房價因素甚多，若市場維持低利率環境，不排除資金仍會湧入房市，因此，短期房價可能呈現震盪波動，長期來看，不太可能大幅下降，除非央行祭出進一步升息等緊縮的動作。