張志誠觀點：飛彈晶片來搗蛋 台股下一步怎麼看？

1、美國商務部在 4/9 台灣時間，將飛騰信息技術公司在內共 7 家中國企業與機構列入實體清單，在被列入實體清單後，美國商務部將得以限制美國企業出口特定產品給這些企業或機構。這 7 個企業與機構包括 (天津飛騰信息技術公司上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子有限公司國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中)，有消息指出飛騰的超級電腦是飛騰利用美國軟體設計出的微晶片驅動，並在台灣的台積電以美國的機密機械製造完成，這一點台積電(2330-TW) 第一時間以說明遵照法律規範而行，台股早盤台積電或許股本大股價僅稍微影響，但股本小而股價高的世芯 KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW)、愛普(6531-TW)、晶心科(6533-TW) 有的開盤就快速跌停，有的則大跌逾 5%，我認為快速跌停的公司恐受美國實體清單禁令影響，營收被禁的比重大，所以股價從高處下挫，這也告訴投資人，有時股票高處不勝寒，IC 設計除非是長線低檔距離 10 年線不遠的公司還可以注意今年的半體體行情，否則喜歡追價高檔股的投資人就要擅設停損停利，才可有本繼續乘風破浪。

2、加權指數在本月 4/21 將是期貨結算，我觀察台股 4 月多數上市櫃公司最後融券回補大日子都訂在 4/22，這說明本波的融券軋空回補潮多方掌控盤至少到本月結算都還是不變，然而大盤在指標過熱區 K 值 90 以上待了超過三天，這嚴重過熱本來就該稍作修正指標後，再來續攻期貨結算行情最好，一個美國實體清單讓市場擔憂是否美中貿易戰又要生變，故大盤今天的下跌一度預估量超過 5 千億，我認為這是讓市場短線多頭熱火澆了一盆冷水，還不至於滅了火種，投資人要提防股價下三月營收利多而正乖離幅度很大的 IC 設計股、航運股相關的公司，是否在利多頻傳中產生高點而被換手，大盤在低檔股族群矽晶圓、電動車零組件的支撐下，沒有出現 10 日線壓力前，我預估僅為高檔股資金出場換到低檔股的過程。

3、矽晶圓公司合晶 (6182-TW)3 月營收 8.2 億元，第一季營收年曾 32..25%、中美晶(5483-TW) 挾子公司環球晶(6488-TW)3 月營收月成長 57 億元年度新高的佳績，本身月營收 61.8 億元也幾乎是創下歷年新高，第一季矽晶圓公司的營收其實從 2 月天期少就繳出大幅年增率成長的條件，我不斷在盤整低檔強調這就是車用晶片缺貨缺料的最佳明證，但因為股價盤旋未漲市場不注意，這幾天外資瑞信重啟看多精神，大幅調升矽晶圓公司目標比重，著眼點就在未來半導體的龐大晶片需求而產生的漲價缺料題材，預期在第一季營收亮眼下，這三晶還有第一季財報等著亮晶晶，股價還會是近期台股的主流。

4、電動車零組件，充電站與充電槍相關的飛宏 (2457-TW)、良維(6290-TW) 大漲一波後預計會在融券強制回補後休息，今天則輪動到康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)。

5、盤整兩個月後突破，電動車材料的公司我認為只是補漲題材，真正獲利條件最好的還是充電站、電子連接器線束、機構件等題材上，廣宇 (2328-TW)、乙盛 KY(5243-TW)、鴻準(2354-TW) 等一些公司近期技術面的回檔量縮，我認為要隨時注意鴻海集團 MIH 電動汽車進入第二季的利多計畫。

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