盤前財經大事搶先讀2021年04月09日

今日操盤前瞻

台灣 3 月進出口

法說會：惠特、康控 - KY、南亞科

除權息：高力、群光、宜特、威鋒電子

鮑爾放鴿！定調縮減 QE 條件 經濟模式回不到過去

聯準會主席鮑爾週四 (8 日) 於 IMF 春季論壇發表談話稱，全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險，定調縮減 QE 的條件，並稱受到新冠疫情的影響，經濟模式已回不到過去。閱讀全文...

晶片短缺特斯拉無懼 白宮火燒眉睫將召半導體會議

美國政府週四 (8 日) 由於晶片短缺持續對汽車等產業造成影響，白宮火燒眉睫下週將召集相關企業高管開會。閱讀全文...

大立光首季獲利衰退逾 2 成 每股純益 39.62 元 近 3 季以來新低

大立光 (3008-TW) 昨 (8) 日召開線上法人說明會，並公布 2021 年首季財報，第一季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益 39.62 元，為近三季以來獲利新低。閱讀全文...

8 吋產能吃緊延燒 晶相光全面調漲 CIS 價格 漲幅 2 成起跳

由於 8 吋晶圓代工供需緊張，不論 MCU、驅動晶片、電源管理晶片、CMOS 影像感測等晶片報價全面上漲，晶相光 (3530-TW) 近期也同步跟進漲價，漲幅至少 20% 以上，超越先前法說預估，且晶相光同屬力晶集團成員，取得產能上具有優勢，產品結構量價俱增。閱讀全文...

手機鏡頭感測器及 AP 缺料 大立光 4 月營收下滑 5 月也看不好

大立光召開線上法說會，在全球半導體產業供應吃緊下，鏡頭相關的半導體製程的感測器及應用微處理器 (AP) 缺料，除先前大立光已預告 4 月出貨將較 3 月下滑，執行長林恩平更指出，部分高畫素感測器已經停產，5 月看起來也不好。閱讀全文...

富采入主鼎元 掌握 3 席董事 富采取得主導權

LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 確定入主 LED 廠鼎元 (2426-TW) 董事會，鼎元昨 (8) 日公告董事會被提名人名單，在 4 席一般董事中，富采共取得 3 席，將主導鼎元董事會，雙方將聯手共同拓展感測相關應用。閱讀全文...

聯詠 3 月營收 95.29 億元 連三個月寫新高 Q1 同步攀高

驅動晶片龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (8) 日公布 3 月營收 95.29 億元，月增 9.35%，年增 63.96%，累計第一季營收 263.67 億元，季增 17.43%，年增 56.1%；受惠驅動晶片持續供不應求，以及漲價效應，聯詠 3 月營收連三個月改寫新高，首度突破 90 億元，第一季也同步攀高。閱讀全文...