〈紐約匯市〉鮑爾淡化通膨失控風險 美元走軟 

美元對一籃子貨幣周四 (8 日) 追隨美國公債殖利率走勢而下滑，聯準會 (Fed) 主席鮑爾淡化疫情消退後通膨將失控的可能性，強調經濟挑戰來自感染病毒 (infection) 而非通貨膨脹(inflation)。此外，美國上周首次申請失業救濟金人數意外增加，也打壓美元。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.35%，報 92.091，觸及兩周低點。

鮑爾周四參加國際貨幣基金 (IMF) 座談會，暗示 Fed 距離減少貨幣刺激支持還很遙遠，今年預期的物價上漲可能是暫時的，而確診病例增加可能會拖累復甦。

此外，Fed 周三發布 3 月會議紀錄，顯示官員仍對疫情風險謹慎看待，承諾在經濟復甦更穩固之前，繼續提供貨幣刺激。

美國 10 年期公債殖利率周四尾盤報 1.632%，從上個月底的 1.776% 一年多高點下滑。

殖利率下降抑制美元的吸引力，對殖利率敏感的日圓勁升，日圓兌美元上揚 0.54% 至 109.28 美元，並觸及兩周高點。

歐元兌美元升值 0.36% 至 1.1913 美元。加幣也反彈。

英鎊止住近期頹勢，周四尾盤小貶 0.01% 至 1.3733 美元

英鎊今年第 1 季寫下 2015 年來最佳表現，主因英國快速接種疫苗，助長對英國經濟復甦的預期，且市場對英國央行將把利率降至負值的預期降溫。

隨著新增確診感染人數下降，英國計劃於下周重啟一部分經濟。部分市場人士表示，英鎊可能難以維持今年開局強勁表現，但另一派主張，英國第 2 季經濟表現將是關鍵因素。

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