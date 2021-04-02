美3月非農就業大增91.6萬人寫7個月新高、失業率降至6%

隨著政府加速推進疫苗接種，加上各地企業的營運限制逐步放寬，美國勞工部周五 (5 日) 公布 3 月非農就業人數大增 91.6 萬人，遠優於市場預期，增幅寫下去年 8 月以來最大，失業率也降至 6%，觸 1 年最低。

報告發布後，10 年期美債殖利率短線上揚至 1.698%。今日美股因耶穌受難日休市。

3 月非農報告關鍵數據：

新增非農就業報 91.6 萬人，預期 64.7 萬人，前值自 37.9 萬人上修至 46.8 萬人

失業率報 6.0％，預期 6.0%，前值 6.2%

平均每週工時報 34.9 小時，預期 34.7 小時，前值 34.6 小時

平均每小時薪資年增率報 4.2％，預期 4.5%，前值 5.3%

平均每小時薪資月增率報 - 0.1％，預期 0.2%，前值 0.2%

勞動參與率報 61.5％，前值 61.4%

美國 3 月非農新增就業創 7 個月新高 (圖：Zerohedge)

美國 3 月暫時性失業人數減少 20.3 萬人，至 200 萬人，相較於去年 4 月高點的 1800 萬已顯著下滑，但仍遠高於去年 2 月疫情爆發前的 130 萬人；永久性失業人數幾乎不變，報 340 萬人，且同樣遠高於去年 2 月的 210 萬人。

從產業來看，休閒和餐旅業就業增長力道最強勁，新增就業 28 萬人，相較於疫情前水平仍少了 310 萬。在學生重返校園之際，州與私立教育機構新增就業共計 19 萬人。

其他產業部分，建築業新增就業 11 萬，專業和商業服務新增 6.6 萬，製造業也新增 5.3 萬，創下去年 9 月以來最大增幅。

3 月平均每小時薪資月率下滑 0.1%，年率上升 4.2%，均低於預期和前值。勞動參與率則小幅上升至 61.5%，平均每週工時也小幅升至 34.9 小時，部分反映冰雪風暴天氣的影響。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 此前承諾，儘管近期經濟和就業數據呈上升趨勢，經濟遠遠未達完全復甦，央行將繼續採取寬鬆貨幣政策來支持經濟。即使 3 月非農顯著增長，美國就業人數仍較疫情前高位少了 840 萬。