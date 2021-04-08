關注焦點：

4 月 8 日 (周四)

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)3 月貨幣政策會議會議紀錄 (02:00)

美國一周初請失業金人數 (20:30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 2 月工業訂單月率 ‧ 預測 + 1.2%‧ 前值 + 1.4%

16：30 英國 3 月 Markit/CIPS 建築業 PMI‧ 預測 54.6‧ 前值 53.3

17：00 歐元區 2 月生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 1.4%

17：00 歐元區 2 月生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 1.4%‧ 前值 + 0.0%

20：30 美國初請失業金人數 (4 月 3 日當周)‧ 預測 68.0 萬 ‧ 前值 71.9 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (4 月 3 日當周)‧71.9 萬

20：30 美國續請失業金人數 (3 月 27 日當周)‧ 預測 365 萬 ‧ 前值 379.4 萬

本週要聞：

美國 2 月耐用品訂單修正後為較前月下降 1.2%

美國 2 月扣除運輸的耐用品訂單修正後為較前月下降 0.9%

美國 2 月扣除國防的耐用品訂單修正後為較前月下降 0.8%

美國 2 月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月減少 0.9%

美國 2 月扣除運輸的工廠訂單為較前月下降 0.6%

美國 2 月工廠訂單減少 0.8%

美國供應管理協會 (ISM)3 月非製造業指數為 63.7

美國 3 月 MARKIT 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值為 60.4

美國 3 月 MARKIT 綜合採購經理人指數 (PMI) 終值為 59.7

美國 2 月消費者信貸猛增 275.8 億美元

XAU 倫敦黃金 - 金價上試受阻

金價周三下跌，此前一天曾觸及逾一周最高，美國強勁的經濟數據提振了人們對經濟迅速復甦的希望，削弱了黃金的吸引力。美國聯邦儲備理事會 (FED)3 月會議記錄顯示，儘管美國經濟今年增長勢頭強勁，但聯儲官員仍對疫情的持續風險持謹慎態度，並承諾在復甦更加穩固之前，繼續提供貨幣政策支持。

技術走勢而言，金價在 3 月 8 日觸及於 1676 美元，至上周二及周三分別觸低至 1678 及 1677 美元，形成一組雙底型態；當前向上關鍵將留意 3 月 18 日高位 1755，此區可視為頸線位置，暂見 1750 也不入，若後市可上破，金價走勢或會以雙底型態繼續向上推進。50 天平均線 1761 為下個阻力，進一步目標指向 1800 美元關口。不過，亦要留意 RSI 及隨機指數處於超買區域，情況及所處水準跟三月中旬相似，目前而言，似乎觸頂回落的機會稍微高一些。支持位回看 1725 及 1700 關口，下一級繼續留意 1676 附近區域。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 22 日–1,051.78 噸

3 月 23 日–1,045.36 噸

3 月 24 日–1,043.03 噸

3 月 25 日–1,043.03 噸

3 月 26 日–1,036.62 噸

3 月 29 日–1,037.50 噸

3 月 30 日–1,037.50 噸

3 月 31 日–1,037.50 噸

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 7 日上午定盤價：1736.00

4 月 7 日下午定盤價：1738.05

倫敦黃金 4 月 8 日

預測早段波幅：1730 – 1755

阻力位：1760 – 1768 – 1778

支持位：1725 – 1710 – 1701





XAG 倫敦白銀 - 銀價受制 25ma，醞釀回調

倫敦白銀方面，圖表見 RSI 及隨機指數已多日橫盤於超買區域，而價格近月一直受制 25 天平均線，目前位於 25.38 美元，故後市銀價若然未能突破此區，料將醞釀回調壓力。支持位預計在 24.20 及 23.75 美元，關鍵料為 23.50 美元，在去年 12 月銀價曾多番測試此區支撐，剛在上周三觸低於 23.75 美元。至於向上較大阻力料為 50 天平均線 26.25 美元，下一級指向 27 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 22 日–18,221.86 噸

3 月 23 日–18,221.86 噸

3 月 24 日–18,120.79 噸

3 月 25 日–18,057.27 噸

3 月 26 日–17,996.63 噸

3 月 29 日–17,996.63 噸

3 月 30 日–18,009.63 噸

3 月 31 日–17,888.36 噸

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

倫敦白銀 4 月 8 日

預測早段波幅：24.80 – 25.50

阻力位：25.67 – 25.95 – 26.20

支持位：24.80 – 24.50 – 24.00

EUR 歐元 - 美元喘定，會議記錄顯示經濟復甦前聯儲將繼續提供支持

美元兌一籃子貨幣周三在震盪交投中小幅走高，此前美國聯邦儲備理事會 (FED)3 月會議記錄顯示，美聯儲承諾繼續提供貨幣政策支持，直到美國經濟復甦更加穩固。會議記錄顯示，儘管美國經濟今年增長勢頭強勁，但聯儲官員仍對疫情的持續風險持謹慎態度，並承諾在復甦更加穩固之前，繼續提供貨幣政策支持。由於投資者押注美國在大規模財政和貨幣刺激措施的幫助下，將比其他發達國家更快地從大流行中復甦，美元今年已隨美債收益率一道上升。

歐元兌美元走勢，匯價在 3 月中旬多番向上受制 1.20 關口，至月底更跌破此前的支撐依據 200 天平均線，隨著 RSI 及隨機指數亦繼續下行，預料歐元兌美元將開展另一浪跌勢，較大支持參考 250 天平均線 1.1720，暫見上周亦勉力守穩，之後關鍵支持料為 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐指向 1.15 關口。阻力位先回看目前位於 1.1890 的 200 天平均線，較大阻力料為 1.20 關口以至 1.2240。

預估波幅：

阻力 1.1890 - 1.2000 – 1.2240

支持 1.1720 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元升勢緩止，迎來區間盤整

美元在本周出現較顯著回吐，美元兌一籃子貨幣周三創兩周低點；美國公債收益率脫離近期高點，同時市場參與者等待美國聯邦儲備委員會 (FED) 會議記錄，以判斷美元的未來走向。第一季美國公債收益率急升，美元創出多年來的最大季度漲幅，因市場益發預期美國經濟增長及通脹加速，可能讓美聯儲不得不放棄維持近零利率直到 2024 年的承諾；而本周迄今債市已經企穩，10 年期美債收益率從 3 月底時的高點 1.776% 跌至周三一度低見 1.63% 下方。國際貨幣基金組織 (IMF) 周二再次上調全球經濟增長預期，預計今年全球經濟將增長 6%，是 1970 年代以來前所未見的增幅，這在很大程度上要歸功於以美國為主的應對新冠疫情的空前規模公共支出。美國貨幣市場價格顯示，目前市場預期美聯儲將在 2022 年 12 月升息 25 個基點。

美元日圓此前窄幅橫盤兩周多時間，至 3 月 26 日突破頂部 109.40 後，接著於上周延續上揚，升見一年高位。但圖表見 RSI 及隨機指數已處回落，當前升勢或呈放緩，並有機會先回探 110 關口及 109.40 水準，這兩區均出現失守，才顯現出美元有調頭回挫的傾向，進一步支撐看至 25 天平均線 108.70 水準。向上阻力則會參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。關鍵阻力指向 115 關口，自從於 2017 年 1 月跌破之後，曾多次反彈亦是受制於此關口。

預估波幅：

阻力 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 110.00 – 109.40 – 108.70

GBP 英鎊 - 英鎊遭獲利回吐，短線料可重新走穩

英鎊兌美元方面，在快速疫苗接種計劃的推動下，對英國經濟復甦的預期幫助英鎊近兩周普遍走穩，但於本周二英鎊又呈走軟，估計是在復活節長周末結束投資者交易員返回市場獲利了結所致。不過，隨著英國疫苗接種計劃的迅速實施和新增感染人數的下降，英國首相約翰遜周一證實，計劃在下周重啟經濟，這或許在基本面可給予英鎊支撐。而在技術面，圖表見近期英鎊兌美元於 100 天平均線獲見支撐，目前位於 1.3675，隨著 MACD 指標上破訊號線，若果英鎊可持於此區上方，料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為 1.3920 及 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。不過，亦要慎待若 100 天平均線失守，料英鎊將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

預估波幅：

阻力 1.3920 - 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3675 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

美元兌瑞郎走勢，圖表見 macd 指標在近日亦見上破訊號線，而且匯價在此前兩周時間連番下探 250 天平均線支撐，至本周早段再度守穩後出現較明顯之反彈，目前 250 天線處於 0.9210 水平，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9530 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9210 – 0.9100 – 0.9000**

AUD 澳元 - 澳元多日上試乏力，醞釀回調風險

技術走勢而言，澳元兌美元近一周多的時間受壓於 0.77 關口之下，而 RSI 及隨機指數於超買區域已有著回落跡象，故短期若仍未可向上突破，估計澳元將醞釀重新探低的壓力。支持位除了上周低位 0.7532 水平外，下一級將看至 0.75 以至 250 天平均線 0.7255 水準。向上輍大阻力預估在 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7532 - 0.7500 – 0.7255

NZD 紐元 - 紐元暫緩弱勢

技術圖表所見，RSI 及隨機指數正處回升，或可望短線紐元兌美元仍先會延續近日的窄幅橫盤局面；但紐元自本周初持續下行，更在上周跌破 100 天平均線以及 0.71 水準，在未有扳回此前上方之前，料見紐元仍存在沽壓。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6740 水準。至於上方阻力回看 100 天平均線 0.7130，下一級看至 0.73 水準。

預估波幅：

阻力 0.7130 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6740

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善，商品貨幣稍呈喘穩

美元兌加元走勢，圖表見 RSI 及隨機指數已自超買區域回落，而匯價在本周多番上試亦是受阻於目前位於 1.2650 的 50 天平均線，預料美元兌加元正醞釀回調壓力。以過去兩周多的累計漲幅計算，38.2% 及 50% 的調整幅度為 1.2535 及 1.2505 水平，61.8% 的幅度則為 1.2470 水平。關鍵支撐指向 3 月 18 日低位 1.2361。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2745 以至 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2650 - 1.2745 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 – 1.2361

CL 紐約期油 - 油價維持區間爭持

油價本周走穩，受助於全球經濟前景改善，但漲幅受限，因汽油庫存上升和人們擔心新冠疫情將削弱全球燃料需求復甦。美國原油期貨周三收報每桶 59.77 美元，上漲 0.44 美元，漲幅 0.7%。美國能源信息署 (EIA) 周三表示，上周美國原油庫存降幅超過預期，汽油庫存大幅跳升，因煉廠開工率升至逾一年來最高。美國聯邦儲備理事會 (FED) 公布上月會議記錄，強化了美聯儲近期不會加息的立場，提振燃料需求前景，令價格獲得支撐。然而，美國新冠病例增加限制了油價升勢。

圖表見油價向上仍見受制 25 天平線已三周多時間，目前處於 62.05 元，下方關鍵於 57.20 美元，鑑於 RSI 及隨機指數仍處下行，料稍呈下跌傾向機會較大，倘若後市跌破上述支撐，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。至於向下較大支持位預估在 100 天平均線 53.90 以及 51.40 美元。

預估波幅：

阻力 62005 – 65.00 – 66.40

支持 57.20 – 53.90 – 51.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)