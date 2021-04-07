〈美股盤後〉美股獲利了結 四大指數集體收黑

儘管 IMF 樂觀看待全球經濟復甦，華爾街觀察美股處於超買階段，十年期美債殖利率跌至約 1.65%，週二 (6 日) 美股自歷史高點回落，航空和郵輪股續漲，科技股和能源股走低，台積電 ADR 下跌逾 1%，四大指數集體收黑，道瓊跌近 100 點，標普結束連續三日漲勢。

國際貨幣基金 (IMF) 26 日上調今年全球經濟成長預期，從 5.5% 上調至 6%，主要反映美國經濟前景的迅速好轉。

國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 於 4 月 5 日至 4 月 11 日間聯合召開 2021 年春季會議。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 於該論壇中表示，美國經濟的快速復甦將提振全球整體增長，但仍需做更多工作，以彌補新冠病毒危機在非銀行金融部門、全球供應鏈和社會保障中暴露出的弱點。葉倫預測，2022 年美國經濟將實現充分就業。

美國總統拜登提出逾 2 兆美元基礎建設方案，共和黨參議員 Roy Blunt 稱規模應縮減至約 6150 億美元，而民主黨籍聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin) 反對企業稅調高幅度。

白宮新任新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登不會容忍美國在基礎建設計畫上無所作為。

地緣政治消息方面，美國國務院週二表示，美國及其盟國考慮聯合抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運，但尚未做出決定。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.32 億例，死亡數突破 286 萬例，美國累計確診超過 3081 萬例，累計死亡數超過 55.6 萬。

美國總統首席醫學顧問福奇警告，美國正處於爆發新一波疫情邊緣。

拜登稱，美國已經實施 1.5 億人次的疫苗注射，宣布所有美國成人可以在 4 月 19 日前獲得新冠疫苗的接種資格，而不是原定的 5 月 1 日。拜登警告，隨著新冠變種傳播，美國仍處於與疫情對抗的生死關頭。

週二 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 96.95 點，或 0.29%，收 33,430.24 點。

標普 500 指數下跌 3.97 點，或 0.10%，收 4,073.94 點。

那斯達克指數下跌 7.21 點，或 0.05%，收 13,698.38 點。

費城半導體指數下跌 39.33 點，或 1.19%，收 3,266.10 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅。(圖片：finviz)

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，公用事業 (+0.53%)、必需消費品 (+0.33%) 和非必需消費品 (+0.33%) 板塊領漲、資訊科技 (-0.38%)、醫療保健 (-0.36%) 和工業 (-0.26%) 板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.25%；臉書 (FB-US) 下跌 0.86%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.090%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.49%。

道瓊成分股漲跌互見。嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.024%；家得寶 (HD-US) 下跌 0.51%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.57%；默克 (MRK-US) 下跌 1.57%；Nike (NKE-US) 上漲 1.51%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.34%。

費半成分股多挫跌。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.45%；美光 (MU-US) 下跌 0.28%；AMD (AMD-US) 上漲 0.012%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.62%

台股 ADR 同步下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.051%。

個股消息

富比士全球富豪榜出爐，亞馬遜創辦人貝佐斯連續四年拿下全球首富，身價高達 1770 億美元，特斯拉執行長馬斯克居次。排名第 3 到第 5 名為法國 LVMH 執行長阿諾特、微軟創辦人比爾蓋茲，以及臉書執行長祖克柏。

亞馬遜下跌 0.090%。即將卸任亞馬遜執行長的貝佐斯週二公開表示，亞馬遜支持美國提高企業稅，支持拜登政府對在美國基礎設施上進行大膽投資。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.082% 至每股 691.62 美元。第一季交車量超出市場預期後，投行紛紛上調特斯拉目標價，投行 Roth Capital 週二資深研究分析師 Craig Irwin 稱，特斯拉股價明顯被高估，合理股價是 150 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.25% 至每股 126.21 美元。摩根士丹利提高蘋果 2021 年和 2022 年服務營收預期，但將蘋果目標價下調至 156 美元。

美國避險基金 Archegos 爆倉事件後，瑞士信貸宣布損失約 47 億美元，目前已有高管辭職、執行董事會放棄獎金，削減了股息及中止庫藏股計畫。瑞士信貸 (CS-US) 上漲 0.92% 至每股 10.97 美元。

摩根士丹利 (MS-US) 上漲 1.40%。財經媒體 CNBC 報導，Archegos 爆倉前夕，摩根士丹利以折扣價拋售 50 億美元 Archgos 相關股票。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.63%。歐洲藥物管理局 (EMA) 表示，英國牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的 AZ 疫苗與罕見血栓明顯有關。

通用 (GM-US) 上漲 1.51%。該公司傳出，計劃明年年底將在底特律 - 哈姆特拉克 (Detroit-Hamtramck) 組裝廠生產開始生產雪佛蘭 Silverado 電動輕型卡車。

英特爾下跌 1.47% 至每股 65.56 美元，該公司週二推出 10 奈米的 Ice Lake 處理器，與 AMD 一決高下。

經濟數據

美國 2 月 JOLTs 職位空缺數報 737 萬，預期 690 萬，前值 710 萬

華爾街分析

金融股財報季即將開跑，投行 Wedbush 稱：「我們仍看好銀行類股，儘管預期隨著美企第一季財報業績將於 4 月 14 日開始，市場將出現短期波動，反映出貸款增長疲弱、利潤率壓力、抵押貸款銀行營收下滑，以及季節性因素。」

投行 Janney Montgomery Scott 稱：「關注標普 500 指數未來幾天是否有可能盤整，目前在短期交易圖表上處於超買區，可能會出現一些獲利了結。」

然而，摩根士丹利認為，過去 30 年裡，4 月一直是全年股市表現最好的月份之一，4 月投資回報率比平均高出約 2%，預測 4 月份市場表現將強勁。

Raymond James 首席投資長 Larry Adam 提到：「有很多錯誤的說法認為美債殖利率會讓市場走低，通膨會嚇到市場和聯準會，但事實是，經濟運行得很好。」

Larry Adam 稱：「不僅是經濟狀況好轉，而且這實際上導致企業獲利預期更高，從而推動市場走高，人們將在夏季繼續看到經濟強勁勢頭，今年全年企業財報獲利持續顯著上升，我認為漲勢還沒結束。」