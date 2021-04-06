庫克罕見談蘋果自駕車計畫 沒跟馬斯克說過話

週一 (5 日) 蘋果 CEO 庫克於 sway 播客中受訪中分享蘋果自動駕駛汽車計劃的一些想法，還透露他從未跟馬斯克談過話，但對馬斯克創立特斯拉感到非常欽佩和尊敬。

蘋果首款電動車「Apple Car」備受市場矚目，週一庫克受訪時分享了有關蘋果自動駕駛汽車計劃的一些見解。

庫克罕見談蘋果自駕車計畫 (圖片：翻攝 appleinsider)

庫克表示：「在我看來，自動駕駛 (autonomy) 本身就是一項核心技術。退一步來看，汽車在很多方面都是一個機器人，自動駕駛汽車就是機器人，因此可以透過自動駕駛做很多事情，我們將拭目以待蘋果會做些什麼？」

庫克稱：「蘋果內部調查了很多事情，他們中的許多人從來沒有看到過曙光，我並不是說不會。」

庫克提到：「蘋果喜歡整合硬體、軟體和服務，並找到相互共通點，因為蘋果認為這才是奇跡發生的地方，是蘋果喜歡做的，我們喜歡擁有這方面的主要技術。」

去年年底美國電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，特斯拉當年曾尋求蘋果收購，但庫克拒絕會面。

馬斯克透露曾尋求蘋果收購特斯拉。(圖片：AFP)

蘋果 CEO 庫克週一回應：「我從來沒有和馬斯克說過話，儘管我對他創立特斯拉非常欽佩和尊敬，特斯拉做了令人難以置信的工作，不僅建立了在電動汽車領域的龍頭領先地位，而且還保持如此長的一段時間，所以我非常感謝他們。」

2014 年蘋果就傳出了自駕車計劃 Project Titan，自動駕駛汽車項目已進展數年，蘋果已自行研發大部分必要軟體、底層處理器和人工智慧演算法，還取得相關自駕車專利。

蘋果積極布局自駕車市場，多次向電動汽車領域挖角人才，測試自動駕駛汽車，還積極收購相關企業，包括 2019 年蘋果收購自動駕駛和汽車套件初創公司 Drive.ai。

GlobalData 最新研究顯示，為了搶占業界領先地位，蘋果近 5 年大舉投資人工智慧 (AI)，在 2016 年至 2020 年之間共收購了 25 家 AI 公司，居業界之冠。

近期蘋果傳出正尋找開發 Apple Car 的最佳合作夥伴，包括現代汽車、日產、鴻海、福斯都是可能選項。蘋果還傳出正與多家光達 (LiDAR) 感測器供應商進行討論，這標誌著蘋果 Apple Car 研發的關鍵里程碑。

外媒報導，Apple Car 開發仍處於初階，蘋果至少要花上 5 年的時間才有可能推出自家電動車。

馬斯克 2015 年曾而言，蘋果切入電動車市場在策略上是「合理的下一步」，但不認為會對特斯拉構成威脅。

3 月底馬斯克回應網友推文，稱特斯拉有可能 (擊敗蘋果) 成為市值最大企業。這則發文雖然已刪除，但馬斯克推特追蹤者高達 4970 萬人，該貼文仍遭擷圖刊出。

美股週一午盤截稿前，蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.24%；特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.59%。