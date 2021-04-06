庫克爆料：AR對蘋果的未來至關重要

蘋果正積極投入擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 的技術研發，週一 (5 日) 蘋果 CEO 庫克接受紐約時報記者 Kara Swisher 的 sway 播客採訪中透露，AR 對蘋果的未來至關重要。

蘋果進軍 AR 領域腳步馬不停蹄，蘋果 CEO 庫克週一接受紐約時報記者 Kara Swisher 的 Sway 播客採訪中透露，蘋果未來的發展關鍵所在。

庫克提到：「就 AR 而言，AR 的承諾就是你和我現在正在進行一場很棒的對話。可以說，若能夠用圖表或其他東西來提升討論，那就更好了，觀眾也會從中受益。因此，當我思考不同領域的問題時，無論是醫療、教育、遊戲還是零售業，都看到 AR 在這些領域中取得了成功。」

庫克認為：「(蘋果) 未來的 (AR) 承諾會更大。因此，這是蘋果未來至關重要的一部分。」

儘管庫克沒有談論蘋果未來 AR 的產品，但他確實經常在公開場合經常提到 AR。

外媒科技記者 Mark Gurman 3 月底爆料，接下來幾個月蘋果將會推出外界期待已久的蘋果 VR / AR 眼鏡，將會是蘋果自 2015 年至今所推出的重要新品，但蘋果希望這款新產品以在實體發表會上推出，而不是以線上或新聞稿的方式呈現。

這款產品傳出將是高階、價格昂貴且小眾化的，目標消費群可能是專業人士。

天風證券知名分析師郭明錤 3 月 8 日預測，蘋果 (AAPL-US) 未來發展藍圖將分三大階段，2022 年推出首款頭盔式 MR/AR 產品、2025 年再推出眼鏡產品、以及 2030~2040 年間推出隱形眼鏡相關產品。