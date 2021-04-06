庫克透露：可能在十年內卸任蘋果CEO

週一 (5 日) 蘋果 CEO 庫克接受紐約時報記者 Kara Swisher 的 sway 播客採訪中透露，他可能在十年內卸任蘋果 CEO。

蘋果 CEO 庫克接棒賈伯斯 (Steve Jobs) 至今已邁入第 10 年，蘋果和庫克的十年合約即將在今年到期，Kara Swisher 被問及十年後他是否還會留在蘋果？

庫克回應，他很可能在 10 年內卸任蘋果 CEO，不過他沒有提到屆時可能轉任的職位，亦或是完全離開蘋果。

庫克稱：「再過 10 年？可能不會。但我可以告訴你，我現在感覺很好，(卸任) 日子還沒到，但十年是個漫長的時間，也可能不是十年了。」

Kara Swisher 提問庫克離開蘋果 (AAPL-US) 的生活會做什麼？

庫克回應：「我不知道，我太愛這家公司了，所以很難想像沒有它的生活，我覺得我離開後我才會知道我要做什麼，我想我會跑得很快，我永遠不會真正考慮它，直到我不跑了。這樣說有意義嗎？」

庫克自 1997 年以來一直在蘋果工作，2011 年被任命為執行長，現在已擔任蘋果執行長超過了 10 年，庫克已年逾 60 歲，蘋果和執行長庫克的十年合約即將在今年到期。

至於新一代的年輕接班人會花落誰家？外媒報導，蘋果正積極培養下一代的管理階層，其中內部認為，現任營運總監威廉斯 (Jeff Williams) 和蘋果硬體工程高級副總裁 John Ternus 將是接任庫克最可能的人選。