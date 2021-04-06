〈全球外資動向〉資金重返股票型資產 投資「雙收益+雙題材+雙核心」三方向

據彭博資訊統計，截至 2021/4/5 過去一週的 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週資金淨流入 226.5 億美元。經濟數據強勁加以基建計畫利多，因此激勵美國股票型資產獲追捧，法人建議，現階段投資應掌握「雙收益 + 雙題材 + 雙核心」三大方向。

上周外資主要流入美國及全球股票型 ETF，分別淨流入 130 億及 81.5 億美元，新興市場、歐洲、亞太及拉美股市亦有資金淨流入，分別為 33.2 億美元、8 億美元、1.8 億美元及 0.4 億美元，而中國、日本及東歐股市近週則為資金淨流出，分別流出 31.3 億、4.6 億及 0.03 億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國總統拜登繼 1.9 兆美元紓困案後，又將推出約 2.3 兆美元基礎建設計畫，加上亞洲出口及全球主要國家的製造業指數持續復甦，激勵全球股市歡聲雷動，過去一週全球股市盤面主流重新回到科技、消費耐久財及網路通訊類股身上，顯現多頭可用之兵眾多。

而先前領漲的金融、工業或公用事業類股漲多休息，並未出現太大獲利調節賣壓，健康的類股輪動有利全球股市多頭續揚，而投資人也逐漸理解美債殖利率走揚背後反映的是景氣及通膨預期回升，美債殖利率彈升對股市的影響預期將逐漸鈍化。

富蘭克林證券投顧表示，今年是一個投資風格、類股與區域輪動的投資環境，建議投資人建構一個多元配置的投資組合以逸待勞，現階段看好「雙收益 - 美國與新興市場平衡、雙題材 - 創新成長 + 價值補漲、雙核心 - 美亞股市」三大方向，一來可分散單一產業或區域的投資風險，二來能輕鬆掌握輪動節奏，在景氣回升行情下追求財富穩健增值的投資目標。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，科技與其他產業正持續融合並推動創新，價值創造的驅動力橫跨行業，當前重點在醫療、金融科技、消費零售和製造業。尤其民眾與朋友及家人互動、購物及支付、看病及休閒的方式已發生結構性變化，能夠從這些結構趨勢中獲益推升營收及獲利增長的公司可望享有溢價，選股上跳脫產業、市值及地區的限制，從整體經濟領域中挖掘能夠從新產業趨勢中獲益、具有強大競爭優勢、資產負債表健康的高品質公司。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，中國人行的寬鬆貨幣政策已有轉向、刺激政策力道減緩，然而經濟並未見到明顯衝擊，主要在於現階段正處於經濟循環性回升階段、上升動能不至於受到政策小幅轉向的影響。