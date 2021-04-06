【中信投信】新興亞股回血 越股創新高

美國上週五發布的 3 月非農就業數據遠優於市場預期，加上 ISM 非製造業採購經理人指數升至 63.7，創下 1997 年以來新高，顯示美國經濟在貨幣、財政政策雙加持下，復甦力道強勁，道瓊、標普指數也在 5 日再度創高。市場氣氛一掃疫情陰霾，越南股市上周漲幅更高達 5.4%，為主要新興亞股中最高。新興亞股連兩周遭外資贖回後，上周終於回血，南韓、台股、泰國為上周淨流入最多市場，金額分別為 11.5 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、7.9 億、1 億美元；台股終結連五周資金淨流出，但 3 月整體來說，仍是新興市場中外資賣壓力道最重的，印度則難得連兩周遭外資提款。

台股雖終結連五周淨流出，但中信投信股權投資科主管葉松炫表示，籌碼面觀察，外資買賣超趨勢搖擺不定，期貨淨空單未有顯著回補，故台股短期上仍是震盪格局。長期而言，今年經濟成長力道強勁，且資金環境寬鬆，股市修正幅度預料相對有限。

葉松炫指出，隨著美國可能推出大基建計畫，預期美國十年期公債殖利率仍具攀升空間，資金由科技股轉向低基期、具漲價題材的傳產股，如航運、原物料、工具機等。另一方面，半導體產業雖然近期成為市場調節重心，但在強大的基本面支撐下，長期仍看好相關產業表現。

越南胡志明指數於上周五創下歷史新高，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年越南股市由於第三波疫情控制良好及第一季 GDP 成長穩健等，市場情緒良好。指數突破歷史新高後，有利增強市場信心，後市表現不淡，建議投資人可適時入場。

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