【台新投信】利多匯集 價值股當道 美國REITs漲聲響起

美國 REITs 利多匯集，近期 RMZ 指數（美國 REITs 指標）表現明顯優於道瓊、費半、Nasdaq、S&P500 等四大指數，為近五年來少見，展望後市，台新北美收益資產證券化基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人李文孝指出，拜登上任後會加速疫苗施打進度，加上 1.9 兆經濟刺激方案助攻，美國經濟將加速復甦，此外，目前美國 REITs 股利率水準 3.2% 與公債利差高達 160bp，遠高於歷史平均 130bp，將有利 REITs 展開補漲行情，未來二年美國 REITs 可望走出長多行情。

李文孝指出，近期市場疑慮最大的美國公債殖利率攀升問題，預期對股市影響短暫且對 REITs 衝擊有限，主要原因在於拜登上任首要任務是刺激經濟及提振勞動市場，目前美國失業率雖有下降，但仍未回復至疫情前的水準，因此，預期短期內聯準會不會採取升息或縮減 QE 動作。另外，2021 年市場投資風格轉變，資金明顯轉進價值型產業，REITs 租金得以隨通膨調升及高股利率優勢，深獲市場抬愛，今年來股價表現強勢，預期 RMZ 指數今年有機會向上挑戰去年高點 1350 點，長線甚至有機會挑戰 1500 點關卡，建議在 1200 點以下可逢低分批布局。

李文孝表示，美國 REITs 企業去年第四季財報公布約六成優於預期，就產業類型表現分析，成長型產業如工業、數據中心、通訊等因評價較高而大幅修正，但也提供絕佳回補進場點；價值型產業如住宅、零售、旅館等基本面最差點已過，股價將持續落後補漲，操作上，可著重布局工業及零售類股，並逢低加碼住宅及旅館，減碼利率敏感性個股。

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