「特斯拉就像 TikTok」 馬斯克否認間諜說 下月或將赴中國滅火

週一 (22 日) 多家外媒報導，2021 年中國發展高層論壇上特斯拉執行長馬斯克公開掛保證，特斯拉不會從事間諜活動，直言特斯拉就像 TikTok。

週傳出基於國家安全的考慮，中國軍方禁止特斯拉車輛進入其軍事設施。馬斯克於會上公開表示：「我們有非常強烈的動機對任何訊息保密，如果特斯拉汽車在中國或其他任何地方從事間諜活動，特斯拉會被關閉。」

馬斯克將特斯拉比做 TikTok，建議美國和中國政府建立互信。他表示：「美國想封禁 TikTok。幸運的是，這沒有發生。很多人都在關注 TikTok。但是我認為這種擔心是不必要的，我們應該從中吸取教訓。」

中國媒體近期還引述消息來源表示，馬斯克可能會在下個月訪問中國。

方舟投資近期公布特斯拉目標價，預測特斯拉 2025 年股價基本上看 3,000 美元，此消息激勵特斯拉 (TSLA-US) 週一開盤大漲，截稿前，特斯拉盤中上漲 5.97%，暫報每股 693.50 美元。

特斯拉近期在中國禍不單行

特斯拉近期在中國禍不單行，特斯拉在美國的大規模召回行動，已延伸至中國。

中國政府上月強迫特斯拉才召回數萬輛 Model S、Model X 車型，並針對消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級 (OTA) 等問題約談特斯拉，接著三月又傳出禁止特斯拉汽車進入軍方設施的事件，外界認為，特斯拉未來在中國的銷量恐將受到影響。

特斯拉去年在中國銷售了 147,455 輛汽車，佔特斯拉該年全球總汽車銷量的 30%。

雖然特斯拉在中國有先發優勢，中國蔚來、理想、小鵬等本土電動車廠在中國迅速累積了支持者，去年銷量都有顯著成長，對特斯拉威脅日益增加。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，中國對特斯拉的全球戰略至關重要，而且仍然是推動特斯拉未來幾年股價走高的關鍵因素，這就是為什麼在過去幾天裡，華爾街一直高度關注特斯拉 (或) 馬斯克的因應行動。

Dan Ives 認為，隨著美中間醞釀的科技冷戰，特斯拉和其他在中國的美企仍在駁火當中，最終馬斯克需要明確表明立場。