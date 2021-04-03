〈Q2產業景氣展望〉穀物運送旺季報到 散裝市況有望再優於Q1

第一季以來中小型散裝船運價已創近 10 年高點，使散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 前 2 月每股純益 0.5 元，超越去年全年獲利，中航 (2612-TW)、正德 (2641-TW) 等業者也表態看好後市，在大宗原物料運送需求持續熱絡下，隨著第二季開始進入穀物運送旺季，散裝市況有望再優於第一季。

受惠於南美穀物運送需求熱絡、部分貨櫃貨品外溢由散裝船舶運送，第一季散裝市況淡季不淡，中小型船舶運價創近 10 年高，即便是大船相對有壓，海岬型指數 BCI) 第一季平均已超過 2000 點，明顯優於過去 5 年平均僅 1070 點。

擁有國內最大散裝船隊的慧洋表示，近年來中小型船舶新造船訂單明顯減少，使近期中小型船舶供不應求，日租金均價已衝上 2 萬美元以上，運價是成本價 2.5 倍以上。

中航以海岬型船舶為營運主力，最新透露，海岬型船舶遠期運費合約日租金已達 2 萬美元以上，預料散裝市況至第三季前可樂觀看待，而第二季運價，可維持高檔上漲格局。

據海運諮詢機構 Clarkson 預估，今年鐵礦砂運送需求增長 2.4%，煤炭運送需求由去年衰退 10.4% 轉為正成長 4.6%，整體散裝運送需求約成長 4%，而供給面扣除拆船運力後，增長 3%，今年供需結構與 2017 年相似，因此，法人認為，BDI 指數應不至於再如同 2019-2020 年大幅動盪。

另一方面，法人指出，鐵礦砂四巨頭對今年鐵礦砂市況均看法正向，例如，Rio Tinto 近期公布今年目標產量 3.25-3.4 億噸，年增 3%。

整體來看，隨著各國持續施打疫苗、全球經濟逐步復甦，而第二季起又進入穀物傳統運送旺季，有望持續帶動大宗原物料的運送需求，尤其在中澳政治角力和巴西 Vale 逐漸復產下，中國將加大進口巴西鐵礦砂拉貨需求，運送距離相對澳洲遠，有利進一步推升船舶需求。