〈Q2產業景氣展望〉品牌高爾夫球具商補完庫存又大追單 台廠Q2接單更勝旺季

新冠肺炎疫情因各國開始施打疫苗而趨緩，全球各地高爾夫球場擊球人數大增，台商高爾夫球具廠由去年第三季起接獲品牌球具廠的補庫存訂單，直到今年起開始變成大追單，第二季景氣不僅是「淡季不淡」，且還是大筆下單，訂單「更勝旺季」。

由目前球具代工業者接單來看，2021 年可望沒有「淡季」，同時各廠都有新產能投產，將能迎接今年疫情過後的新商機。

大田 (8924-TW) 精密主管指出，客戶端訂單自 2020 年第三季起出現，直到今年第二季逐季攀高，尤其今年以來客戶追單狀況明顯，目前訂單已塞爆生產線，明顯有別於過去第二季淡季。

從大田精密營收表現來看，去年第一季疫情最嚴重時，單季營收只有 7.25 億元，第二季 8.25 億元，屬於「極清淡」狀況，但第三季跳升到 11.56 億元，到第四季最高的 12.27 億元；今年首季，原與去年第四季同樣旺季，但出貨量又明顯高於上季，大田主管指出，大量訂單使產線春節只休 1、2 天，預估第二季產線緊繃狀況依舊，出貨量可能更高於第一季，估 2021 年將為球頭廠產線滿載生產的一年。

高爾夫球頭代工龍頭復盛應用 (6670-TW) 接單來看，越南新廠第一季注入新產能，總產能可望更增加，但復盛應用 2021 年第一、二季接單全滿，第三季訂單也在接單之中，顯示台商高爾夫球具產業走出新冠肺炎疫情陰影，且更加蓬勃。

復盛應用為國內球桿頭製造龍頭，也是全球最大高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含 Callaway、Ping、Titleist 等，從出貨量來看，目前越南占約 35-40%，越南廠有 4 個廠區投產，出貨比重將提高到 40% 以上，長期往 50% 方向邁進。

高爾夫屬戶外運動，參與者並非處於密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後獲看好的健身項目，去年疫情稍緩後，各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨力道，甚至進一步發表年度新產品刺激銷售，業者指出，今年 1 月的美國高爾夫球設備爆發出高達 42% 的驚人年成長率，後續銷售可望更活絡。

大田主管指出，國際高爾夫球桿品牌業者從過去集中發表新產品與拉貨，逐步轉為逐季分散並採分批下單、提貨，台廠也配合客戶時程調整產品開發、配合上市。加上歐美高爾夫品牌業者積極補庫存，推升第二季淡季較原有旺季更旺走勢。