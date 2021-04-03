資金無懼清明變盤挺台股 連假後Q1財報見真章

無懼清明連假變數，台股單周上漲 183 點，收在 16571.28 點，周線順利收紅，法人認為，連假過後將進入第 1 季財報與法說會，屆時企業對於今年市場展望，將成資金走向的風向球。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，市場預計第 2 季電子業淡季不淡，配合美股屢屢改寫新高，台股呈現明顯類股輪轉，包括傳產與金融指數創下今年新高，至於電子指數則呈現區間整理，預期將有助維持多頭熱度。

葉獻文說，目前全球對科技訂單需求有增無減，且我 2 月外銷訂單數據，台灣外銷出口訂單再創佳績，年增率以雙位數擴張至 48.5%，規模達 425.9 億，不僅大幅優於預期，也再度刷新歷年同期紀錄。

葉獻文認為，先前股價較無表現的中小型股，近期在資金追捧下，漲勢較大型股更為活潑，凸顯選股的重要性，建議投資人宜趁指數震盪時逢低布局台股基金，進一步參與台股電子股與非電族群的漲升行情。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美債殖利率逐步回穩，美股重要企業財報開始傳出佳音以及產業缺料、低庫存等狀況延續下，可望帶動台股走勢回穩、維持高檔震盪的格局。

鍾安綾分析，隨著需求緊俏的基本面狀況不改，加上經濟復甦帶來的溫和通膨，相對看好電子上游、具有漲價題材族群，以及受惠於通膨正常化的原物料、消費動能回溫的低基期概念股。

從基本面來看，在產業供給端方面，現階段美國零售、製造業存貨銷貨比再創新低，缺料及低庫存效應延續下，電子業維持上肥下瘦的格局；此外，3 月中旬後拜登 1.9 兆財政將再度給予儲蓄率動能，也有助於挹注零售銷售動能。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，經濟基本面成長不變，在市場資金充沛下，仍有利於股票市場表現，台股仍有機會向上墊高，挑戰前波高點，但要注意的是，美公債殖利率與美元走勢表現，將影響市場後續資金流方向。