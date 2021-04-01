【富蘭克林】全球市場回顧與展望

富蘭克林證券投顧全球市場回顧與展望
(2021/3/29~2021/4/1)
- 主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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對沖基金 Archegos Capital 發生保證金違約引發市場擔憂、美國十年期公債殖利率盤中觸及 14 個月高點，輔以市場等待拜登即將公布的基礎建設計畫細節，牽動美股高檔震盪，四大指數收盤漲跌互見。雖美國對沖基金違約風波一度引發市場緊張氣氛，在蘇伊士運河逐步復航緩解供應鏈緊張情況及憧憬美國進一步刺激政策預期下，歐股續獲激勵，其中德國股市在汽車類股帶動下表現強勁，景氣循環類股強漲推升歐股連續第二個月收高，各類股僅礦業類股微幅收低外，其餘全數繳出正報酬的成績，支撐歐股收漲。經濟數據錯綜：美國三月 ADP 就業人數增加 51.7 萬人，雖不如預期但創 6 個月新高，三月消費者信心指數自 90.4 升至 109.7，創一年新高，一月標普凱斯席勒 20 城市房價指數年增 11.1%，因房價上漲及供應短缺，二月成屋待完成銷售月減 10.6%，為去年四月份以來最大降幅。三月份製造業採購經理人指數初值: 法國三月份消費者信心指數 94 優於預估及前值，德國三月份 CPI 月增 0.5% 低於前值年增 1.7% 高於前值，歐元區 3 月核心 CPI 年增 0.9%，CPI 年增 1.3%，均不如預期，德國 3 月失業率 6% 符合預期，英國第四季 GDP 衰退 7.3%，優於預期。
史坦普 500 十一大類股漲跌互見，通訊服務、消費耐久財及公用事業類股上漲達 0.78% 以上，表現領先，反觀能源、原物料、不動產及金融類股下跌超過 1%。臉書、推特及 Netflix 上漲超過 2.6%，引領通訊服務類股收高 1.31%；特斯拉及亞馬遜分別彈升 8% 及 1.4%，挹注消費耐久財類股上揚 1.18%；半導體與半導體設備股及硬體股上漲掩蓋軟體股跌勢，支撐科技類股收於平盤之上，半導體設備大廠應用材料、科磊及科林研發股價漲幅介於 1.88%~3.86%；反觀今年來漲勢突出的循環性產業能源、原物料及金融類股回檔 1.12%~2.96% 不等，對沖基金 Archegos Capital 據稱因無力補繳保證金，相關部位被迫平倉，野村控股及瑞士信貸發布預警一家美國對沖基金違約可能導致銀行面臨重大虧損風險壓抑銀行股表現；醫療類股方面，輝瑞與 BioNTech 共同研發的新冠疫苗在針對 12 至 15 歲青少年兒童的最終階段試驗中，其新冠疫苗有效率達 100%，且公司宣布將今年新冠疫苗生產目標上調 25% 至 25 億劑，激勵 BioNTech 股價大漲 14%，惟聯邦貿易委員會對 Illumina 收購癌症檢測新創公司 Grail 的交易提出挑戰，認為該交易將阻礙創新，Illumina 下跌 4.33%，拖累醫療類股收黑 0.37%(類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數下跌 0.27% 至 32,981.55 點，史坦普 500 指數下跌 0.02% 至 3,972.89 點，那斯達克指數上漲 0.83% 至 13,246.87 點，費城半導體指數上漲 0.60% 至 3,124.95 點，羅素 2000 指數下跌 0.01% 至 2,220.52 點，那斯達克生技指數上漲 0.77% 至 4,724.98 點；MSCI 歐洲指數上漲 0.63% (彭博資訊，統計期間為 3/29~3/31，含股利及價格變動)
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中長線投資展望：逢回分批佈局美國創新成長 + 價值補漲題材，留意歐股政策作多行情
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美股：富蘭克林證券投顧表示，自四月中起將由金融股揭開美國企業財報季序幕，聚焦財報結果及營運展望，根據 Factset 統計 (3/26)，史坦普 500 大企業第一季獲利預估成長 23.3%，將是 2018 年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的 15.8% 上調，其中消費耐久財(104%)、金融(68.7%)、原物料(47.7%) 類股獲利成長最強勁，科技股獲利預估成長 22.3%，工業及能源股獲利預估衰退超過一成。放眼今年各季度美國企業獲利均可望繳出雙位數增幅，史坦普 500 大企業第二至四季獲利年增率預估分別為 51.9%、18.3% 及 13.9%，2021 年全年獲利預估年增 25.4%，有望支持美股延續多頭行情。
富蘭克林證券投顧表示，今年美國景氣動能及企業獲利可望明顯改善，輔以聯準會維持寬鬆貨幣政策，預期股市短線震盪無礙多頭格局，隨著類股輪動加快，建議投資人以創新成長 + 價值補漲雙題材，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。產業方面，公債殖利率上揚及資金輪動牽動科技及生技股近期表現不如大盤，然而，此兩大產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化的結構性趨勢支持，今年獲利成長穩健，預期隨著利率上行速度階段性緩和，成長股評價面適度調整後將重回漲勢，建議逢回分批承接。
歐股：Refinitiv 資料 (截至 3/30) 顯示，預期第四季度 STOXX 600 公司的獲利將下滑 14.5%，與前週預期相同，營收預期下滑 11.2%，前週預期下滑 11.1%，目前有 284 家企業公布第四季獲利，64.4% 的企業公布獲利優於預期，336 家企業公布第四季營收，54.8% 的企業公布營收優於預期，下週將有 1 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第四季整體產業獲利下滑 14.5%，原物料類股正成長 74.4% 最佳，不動產獲利成長 61.1% 居次，循環性消費獲利成長 35.4% 居於第三，公用事業及非循環性消費類股亦有獲利成長 13% 及 4.2%，能源類股則下滑 57.4% 最差，整體營收預期下滑 11.2%，以不動產類股正成長 18.9% 最佳，科技類股正成長 7.9% 居次，其他類股營收均為負成長，能源類股下滑 36.9% 表現最差。富蘭克林證券投顧表示，歐洲陷入第三波疫情，各國防疫封鎖也陸續在收緊，惟時序進入第二季，依據歐盟預估，疫苗供應將可望加速，包括輝瑞、嬌生及 Moderna 將到貨的數量已可使第二季每日施打數量相較目前加倍，有望在第三季達到 70% 以上人口接種的目標。另一方面，歐洲多國景氣指數及消費者信心指數顯示，即使面臨疫情重燃市場仍看向疫後經濟復甦樂觀前景，在全球經濟活動持續復甦下，歐洲企業全球化佈局比重較高的優勢將可望受惠。此外，歐盟復甦基金的推動及逐步落實，不但反應出更加團結的歐洲聯盟，也將更進一步推動歐洲經濟邁向長期可持續性的成長。另一方面，美歐關係在美國總統拜登上任後逐漸改善，例如近期雙方同意暫停因飛機補貼爭議而實施的數十億美元的進口關稅，且美國總統拜登簽署簽署氣候變遷的行政命令，有意打造美國為最大清潔能源出口國，正與歐洲的綠色政綱互相呼應，亦將直接嘉惠作為環境投資先驅的歐洲市場及相關產業，在類股輪動加速下，建議投資人介入歐洲股市以直接受惠刺激政策的循環類股為布局核心，長線在 ESG 等新興題材支持下，歐股有望重新吸引投資人目光。
全球新興股市
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拜登總統提出 2.25 兆美元的基礎建設投資計畫，抵減美國公債殖利率攀升影響，輔以中國經濟數據利多，推動新興股市反彈。
中國三月製造業 PMI 由 50.6 攀升至 51.9 持平於去年 12 月高點、非製造業指數由 51.4 攀升至 56.3，數據皆且優於預期，財新製造業指數則由 50.9 下滑至 50.6、遜於預期，此外受惠出口帶動與基期因素影響，中國一二月份工業企業獲利較去年同期大增 179%，經濟數據與企業獲利利多推動中港股市同步走揚。滬深 300 指數十大類股除通訊服務類股外其餘全數收紅，能源、公用事業與醫藥衛生類股表現較佳，港股由網路、科技與工業類股領漲，港府鬆綁社交距離規定有利提振投資信心。南韓三月出口較去年同期成長 16.6%，為 2018 年 10 月以來最快增速，二月工業生產數據亦傳利多，帶動韓股盤勢，三星電子宣佈位於德州奧斯汀晶片工廠已接近恢復正常產能、SK 海力士獲准於南韓龍仁市建造半導體園區，利多激勵兩大半導體股連袂走揚，美國國際貿易委員會初步判定電池大廠 SK Innovation 未侵犯 LG Energy Solution 專利，帶動前者股價揚升 15.6%。印度近期新冠肺炎疫情增溫與擴大封鎖措施影響投資信心，惟印股仍跟隨整體亞股漲勢，尤其印度盧比貶值激勵出口導向的 Infosys 等軟體服務商勁揚。巴西總統波索納洛進行內閣改組，共更換包含國防外交等六位部長，市場觀望後續政策方向，巴西二月新增逾 40 萬個就業人數，為至少 20 年來最大單月增幅，巴西股市由工業、公用事業等類股領漲收紅。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數上漲 0.71%、摩根士丹利新興市場小型企業指數上漲 0.89%、摩根士丹利亞洲不含日本指數上漲 0.26%，摩根士丹利拉丁美洲指數上漲 1.89%、摩根士丹利東歐指數上漲 1.39%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 3/29~3/31，含股利及價格變動)
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富蘭克林證券投顧表示，本波債券殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，雖殖利率或仍有上揚壓力，但股市在歷經先前一波快速修正後，預期對於利率上升的利空反應有望逐漸鈍化。新興市場產業結構組成在過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，看好數位經濟結構性趨勢題材以及循環性產業前景，尤其受惠於創新與數位轉型帶動，結合亞洲國家消費蓬勃發展與市場整合，將創造眾多具投資機會的優質企業。
富蘭克林證券投顧表示，今年來人行偏向中性的公開市場操作難以提供市場更明確的政策訊號，但觀察中國二月份銀行新增貸款與社會融資規模均高於預期，顯示官方貨幣政策並未明顯轉向，符合中國國務院總理李克強所提，保持政策的連續性和可持續性論調，預期應能舒緩投資人對於政策正常化過快之擔憂，而信貸數據中影子銀行規模有所下降、企業融資需求強勁，顯示企業經營活動持續反彈，中國經濟基本面仍處於復甦軌道。二月中旬以來受到政策緊縮擔憂與官方加強平台經濟監管等利空影響，導致中國境內外股市表現相對全球其餘市場更為疲弱，惟隨股市評價水準逐步修正，具備明確基本面優勢的中國市場可望再度吸引資金回流。
全球債市
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成熟政府債市：富時全球債券指數本週回跌 0.41%，美國總統拜登提出約 2.3 兆美元的基礎建設計畫，加上三月 ADP 就業人數創六個月新高、消費者信心指數創一年新高，雖然景氣前景看佳但投資人擔心政府發債壓力大，美國公債下跌 0.42%，十年期公債殖利率攀揚 6.44 點至 1.7404%。歐洲公債亦跌 0.50%，歐元區三月通膨率初估升至 1.3%，高於上月的 0.9%，而且經濟信心、工業信心和服務業信心指數均高於上月和預期，壓抑公債普遍收黑 (彭博資訊，截至 3/31)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數本週下跌 0.37%、當地公債指數 (換成美元) 下跌 0.19%、道瓊伊斯蘭債指數下跌 0.12%、富時波灣債市指數下跌 0.29%。美國公債殖利率反彈，排擠新興債市表現。土耳其總統繼撤換央行總裁後，又撤換央行副總裁，當地債下跌 0.12%。巴西總裁鑑於疫情控制不佳引發民怨而進行內閣改組，當地債上漲 0.17%。富時羅素公司維持馬來西亞公債於其世界公債指數成份債中，馬債自可能移除名單中刪除，同時也將印度公債列為可能被納入指數的觀察市場，印度當地債小跌 0.01%。印尼央行持有該國公債的部位首次超過全球型基金，顯示央行正積極協助融通該國財政所需，印尼當地債小跌 0.12%。投資人風險趨避情緒起伏，摩根大通新興國家美元主權債利差下滑 3 點至 370 基本點(彭博資訊，截至 3/31)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數上漲 0.27%，歐洲高收益債指數上漲 0.15%；美國投資級公司債指數上漲 0.17%。拜登刺激計畫提振風險情緒，同時季底投組再平衡未能提供足夠支撐，美十年債殖利率再度觸及 1 年多高點，加上運河復航及槓桿交易引發的波動暫歇，也緩和殖利率走揚對信用債市的壓力，高收債市熱絡普遍收漲，而不確定性和逢低買盤激勵投資等級債反彈。美國高收債各產業債均收紅，以原物料、醫療保健及能源債領漲，子產業中以紙業、零售及金屬及礦業債表現較佳，僅娛樂債收黑。歐洲高收債在德國再次評估疫苗使用，景氣復甦預期帶動循環股之下，整體風險偏好增溫，週線同步上揚。信用債市對公債殖利率反應鈍化，考量第三波疫情復燃，逢低買盤支撐投資等級債延續漲勢，連續兩週上揚，所有產業收漲，以通訊、能源債領漲，個別公司債中，礦商 Cliffs Natural Resources 季度銷售成長 1174%，收入成長 322.3%，亮眼業績激勵公司債自前週跌深中反彈。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差降 15 點至 310 點；歐洲高收益債指數利差降 6 點至 315 點 (彭博資訊，截至 3/31)
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利率會議：澳洲 (4/6，預期維持政策利率水準於 0.10%)，印度 (4/7，預期維持政策利率水準於 4.00%)，匈牙利 (4/8，預期維持政策利率水準於 0.10%)，祕魯 (4/9，預期維持政策利率水準於 0.25%)。
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富蘭克林證券投顧表示，今年以來美國公債殖利率彈升，主要反應寬鬆貨幣政策、大規模財政刺激方案、經濟復甦帶動通膨預期等因素。儘管如此，仍有些壓抑通膨的因素存在，例如過剩產能導致產出缺口為負、高失業減緩工資上漲壓力等。因此預期短期通膨可能上揚，但是否發展為持續性高通膨，則仍待觀察。考量聯準會態度仍將維持超寬鬆政策，利差型債券仍有空間，建議此時可靠攏於能受惠於經濟成長和通膨環境的債券類別，例如：(1) 美歐高收益公司債可跟隨企業獲利成長機會；(2) 短天期的新興國家當地公債可分享景氣動能強的亞洲貨幣，以及油、銅生產國貨幣升值機會；(3) 波灣債市可分享石油上漲強化產油國償債品質的機會；(4) 伊斯蘭債市因具備低波動、低相關特色，則可做為抵減股票波動、分散投資組合的防禦配置。
富蘭克林證券投顧表示，儘管預期主要央行將繼續保持低利率的政策環境，但非系統性的經濟復甦可能呈現 V 型成長，輔以大規模財政計畫，過去長期低迷的通膨水準可能走升，市場預期美國十年期公債殖利率將於年底觸及 1.75%，展望後市，債市的投資依舊充滿挑戰，尤其需留意當殖利率的上行壓力自長端向短端延伸，信用債市可能進一步受到影響，以利差來看，高收債的收益回報表現仍具吸引力，匯市則是另一個需要留意的變數，將牽動債市佈局上的調整方向。
富蘭克林證券投顧建議，市場對於經濟復甦的正面反應加速了信用債市的利差縮窄，而雖然近期公債殖利率的上揚已對高評級的投資等級債帶來些許壓力，但所幸目前全球央行的政策主軸仍偏寬鬆，預期殖利率將維持緩升格局，信用債市仍有表現機會，布局上建議聚焦還有利差收斂空間的產業債，而利差收斂接近滿足點的標的則須留意若殖利率走揚震盪可能加大，我們樂觀中仍抱持謹慎的看法，預期地區、產業的分歧仍將延續，波動及輪動將常駐市場之中，美國有望於成熟市場中率先擁抱復甦，美高收依舊為主要配置，而歐洲區域復甦錯雜，若嚴格的限制措施能夠有效控制疫情，則也將具有相當投資機會，可適度於投組中建立衛星部位。
國際匯市
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拜登刺激計畫持續提振復甦前景，美國 3 月 ADP 私部門就業新增逾 51 萬人，創下六個月以來新高，同時對沖基金爆倉及第三波疫情襲來，資金續湧向美元資產，週線美元指數上漲 0.5%，突破 93 關卡，而歐洲在德法重新進入封鎖，醫療體系壓力增加之下，擔憂情緒沖淡經濟數據反彈利多，週線歐元下跌 0.54%，疫情隱憂同樣替澳幣帶來壓力，週線澳幣下跌 0.51%，英國宣布解除居家命令，疫情相對趨穩提供英鎊下檔支撐，週線表現持平，小幅收低 0.04%，美國經濟前景向上，重新凝聚市場焦點，強勢美元持續壓抑日圓表現，數據顯示看空日圓部位仍在增加，週線日圓下跌 0.99%，為今年來表現最差的成熟國家貨幣。政治局勢紛擾打壓土耳其里拉表現，外部信心潰散牽動股債匯市承受龐大賣壓，週線土耳其里拉下跌 1.78%，巴西政局紛擾也引發市場不安，所幸受景氣復甦帶動原物料需求看增，以及內閣宣布改組，支撐巴西里拉自前週低點中反彈，週線收漲 2.2%，大宗商品需求前景在拜登刺激政策下受益，同樣帶動商品貨幣表現，週線智利披索上漲 1.46%，南非幣上漲 1.39%。(彭博資訊，截至 2021/4/1 15:10)
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觀察焦點與投資展望：利多簇擁美元強勢挑戰年線，非美貨幣承壓
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富蘭克林證券投顧表示，美國經濟前景展望大幅優於其他國家為今年來推動美元最主要因素，重要技術關卡陸續突破，且美元期貨近期已轉為淨多頭部位，預估近期挑戰十年線反壓 93.3 後將上看去年 11 月初高點 94。相較於美國，歐洲經濟明顯黯淡，且利差近一年亦由 1% 持續擴大至 2%，亦加深歐元頹勢，近期匯價來到十年線關卡，預估恐將跌破後進一步下探去年 11 月漲勢啟動前的整理區間 1.16~1.18。英鎊近期回檔在 1.37 附近取得支撐，預料在疫苗接種進度維持及疫苗供應不短缺的情況下，將可望避免英鎊進一步向下修正，但若歐盟阻礙疫苗出口，則可能將英鎊推向半年線 1.365 價位甚至年初低點 1.35。美元站上 93 日圓則升上 110 跌破十年線，日圓期貨淨空單加大下，日圓兌美元本季創下 2016 年來最差季跌幅紀錄，短線預料將進一步下探去年疫情爆發前後的 111~112 區間。
天然資源與黃金
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過去一週表現回顧：歐洲國家疫情增溫與防疫封鎖引發原油需求前景擔憂，油價回落
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OPEC + 召開月度產量會議前夕，長榮長賜輪擱淺堵塞蘇伊士運河事件落幕，歐洲國家疫情控制壓力仍大，法國宣佈將自 4/3 起啟動長達一個月封鎖，需求前景擔憂衝擊油價走弱，總計西德州近月原油期貨價格週線下跌 2.97%，美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 3/26 為止一週，美國原油庫歷經連續五週增加後下滑 90 萬桶，相比市場預期為庫存增加，惟該訊息未對油價提供明顯支撐。基本金屬部分，中國製造業數據利多提振需求前景，惟倫敦金屬交易所追蹤的銅庫存攀升至去年 12 月中旬以來最高水準，加以美元匯價走強，拖累倫敦金屬交易所三個月期銅價格下跌 1.97%，CRB 商品價格指數週線下跌 1.48%。大規模政策前景續推升殖利率攀高，拖累無孳息黃金表現，一度跌破 1700 美元，週線承壓收黑，季度跌幅創五年最大。隨著美國加快疫苗接種，拜登宣布大規模支出計畫，同時預期聯準會不會對短期通膨現象採取任何行動，對於經濟復甦和通膨前景的正面預期，帶動美國公債殖利率維持升勢，續於 1.7% 上方走揚，美元同步轉強之下，從而削弱了黃金的避險吸引力，金價自 2018 年以來首次出現季度下跌，近月黃金期貨週線下跌 1.07%，收於 1715.6 美元 / 盎司(資料截至 3/31)。
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觀察焦點與投資展望：疫苗進展、OPEC + 動向、全球經濟前景
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富蘭克林證券投顧表示，國際油價走勢近期轉趨震盪，主要反應自去年 11 月以來波段逾八成的漲幅漲勢過快，且油價已回升至疫情之前水準的 60 美元附近，確實進一步再大幅上漲也面臨壓力，不過隨著疫苗接種持續進展搭配美國大規模刺激政策推動，經濟活動與原油需求回升趨勢仍不會改變，高盛 (2/21) 預估今年底明年初即有望去化自 2019 年底以來積累的庫存，輔以 OPEC + 高度自律的減產動作，都將成為油價下檔支撐。就能源類股而言，全球疫情有逐步降溫跡象加以美國持續推動大規模刺激政策，預期具備評價面優勢的能源類股仍是經濟動能回升、再通膨交易動能增溫的受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，近期油價回跌反而提供希望增加商品概念部位的一個較佳進場機會。
富蘭克林證券投顧表示，大規模刺激政策有望推升通膨走高，但考量就業市場需要時間恢復元氣，薪資壓力溫和降低通膨長期維持高檔的可能，而雖然聯準會政策維持目前鴿派路線，但觀察到官員升息預期逐漸發酵，建構殖利率上行前景，此外美國相對穩健的經濟表現也帶動美元持穩，雙雙不利黃金上攻，短線驟升的通膨可能帶動金價反彈，但目前看多情緒不高，黃金 ETF 持倉也持續呈現逢彈減碼跡象，對黃金後勢展望相對中性，建議逢彈可適度調節，但於投組中維持少量部位，提高策略多樣性，而目前金礦商毛利持續改善，產業併購活動升溫，仍具投資價值，建議可留意後續通膨急遽走升帶動的反彈時點，適度逢高調節，但所幸目前金礦股相關標的評價面不貴，預期整理後成長的配息及持續的現金流創造能力，仍將吸引投資人。
- 未來一週重要觀察指標
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