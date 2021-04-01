【富蘭克林】全球市場回顧與展望

對沖基金 Archegos Capital 發生保證金違約引發市場擔憂、美國十年期公債殖利率盤中觸及 14 個月高點，輔以市場等待拜登即將公布的基礎建設計畫細節，牽動美股高檔震盪，四大指數收盤漲跌互見。雖美國對沖基金違約風波一度引發市場緊張氣氛，在蘇伊士運河逐步復航緩解供應鏈緊張情況及憧憬美國進一步刺激政策預期下，歐股續獲激勵，其中德國股市在汽車類股帶動下表現強勁，景氣循環類股強漲推升歐股連續第二個月收高，各類股僅礦業類股微幅收低外，其餘全數繳出正報酬的成績，支撐歐股收漲。經濟數據錯綜：美國三月 ADP 就業人數增加 51.7 萬人，雖不如預期但創 6 個月新高，三月消費者信心指數自 90.4 升至 109.7，創一年新高，一月標普凱斯席勒 20 城市房價指數年增 11.1%，因房價上漲及供應短缺，二月成屋待完成銷售月減 10.6%，為去年四月份以來最大降幅。三月份製造業採購經理人指數初值: 法國三月份消費者信心指數 94 優於預估及前值，德國三月份 CPI 月增 0.5% 低於前值年增 1.7% 高於前值，歐元區 3 月核心 CPI 年增 0.9%，CPI 年增 1.3%，均不如預期，德國 3 月失業率 6% 符合預期，英國第四季 GDP 衰退 7.3%，優於預期。

史坦普 500 十一大類股漲跌互見，通訊服務、消費耐久財及公用事業類股上漲達 0.78% 以上，表現領先，反觀能源、原物料、不動產及金融類股下跌超過 1%。臉書、推特及 Netflix 上漲超過 2.6%，引領通訊服務類股收高 1.31%；特斯拉及亞馬遜分別彈升 8% 及 1.4%，挹注消費耐久財類股上揚 1.18%；半導體與半導體設備股及硬體股上漲掩蓋軟體股跌勢，支撐科技類股收於平盤之上，半導體設備大廠應用材料、科磊及科林研發股價漲幅介於 1.88%~3.86%；反觀今年來漲勢突出的循環性產業能源、原物料及金融類股回檔 1.12%~2.96% 不等，對沖基金 Archegos Capital 據稱因無力補繳保證金，相關部位被迫平倉，野村控股及瑞士信貸發布預警一家美國對沖基金違約可能導致銀行面臨重大虧損風險壓抑銀行股表現；醫療類股方面，輝瑞與 BioNTech 共同研發的新冠疫苗在針對 12 至 15 歲青少年兒童的最終階段試驗中，其新冠疫苗有效率達 100%，且公司宣布將今年新冠疫苗生產目標上調 25% 至 25 億劑，激勵 BioNTech 股價大漲 14%，惟聯邦貿易委員會對 Illumina 收購癌症檢測新創公司 Grail 的交易提出挑戰，認為該交易將阻礙創新，Illumina 下跌 4.33%，拖累醫療類股收黑 0.37%(類股表現僅含價格變動)。

終場道瓊工業指數下跌 0.27% 至 32,981.55 點，史坦普 500 指數下跌 0.02% 至 3,972.89 點，那斯達克指數上漲 0.83% 至 13,246.87 點，費城半導體指數上漲 0.60% 至 3,124.95 點，羅素 2000 指數下跌 0.01% 至 2,220.52 點，那斯達克生技指數上漲 0.77% 至 4,724.98 點；MSCI 歐洲指數上漲 0.63% (彭博資訊，統計期間為 3/29~3/31，含股利及價格變動)