凱投宏觀：金價難擺脫債券殖利率打擊 年底料再跌100美元

近期美債殖利率一路攀高，凱投宏觀 (Capital Economics) 認為，這將打擊黃金的走勢，他們預計年底黃金的目標價僅 1600 美元，相當於至少再跌 100 美元。

黃金周三 (31 日) 表現強勢，6 月 Comex 黃金期貨上漲逾 1% 至 1704 美元，亞洲周四交易時段金價更一舉升上 1718 美元，一改近日的疲軟。然而，投宏觀首席市場經濟學家 John Higgins 認為，黃金不太可能擺脫債券殖利率的打擊。

Higgins 表示，美債殖利率曲線預計將繼續變陡，他認為 10 年期美債殖利率至年底還要再升約 50 個基點，從而為金價帶來更多壓力，預測年底金價來到 1600 美元。

Higgins 指出，本周金價跌破 1700 美元，顯示金價對美國長期實際殖利率，比短期殖利率更為敏感。這是與過去不同的一種轉變，在過去，長短天期債券殖利率通常都朝著同一個方向波動。

他說，自從 11 月新冠肺炎疫苗的好消息開始出現以來，美國短期和長期實際殖利率卻出現了相反的走勢。短天期殖利率受聯準會寬鬆貨幣政策的影響較大，與此相反，長天期殖利率上升，因為投資人傾向認為，當通膨揚升，聯準會將比預期更早採取緊縮政策。

金價通常會與債券殖利率反向，這是因為黃金不支付實際利率，但利率升高，意味著持有黃金的機會成本增加。