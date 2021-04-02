〈貴金屬盤後〉殖利率回落+美元走軟 黃金收高 白銀漲近2%

受惠於債券殖利率回落、美元疲軟，以及不符市場預期的經濟數據表現，黃金期貨周四 (1 日) 收高，小幅上漲 0.8% ，而白銀期貨則延續昨日漲勢，再漲 1.7%。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，上周失業救濟金申請人數表現非常糟糕，人數遠超出市場估計，提振對避險黃金的需求。

美國勞工部周四公布最新失業金報告，美國初領失業金人數報 71.9 萬人，高於市場預期的 68 萬人，而連續請領失業金人數報 379.4 萬人，略高於市場預期的 377.5 萬人。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 12.80 美元或 0.8%，收每盎司 1728.40 美元，FactSet 數據顯示，本周下跌約 0.2%。

5 月交割的白銀期貨上漲 1.7%，收每盎司 24.95 美元，周三漲 1.6%。

除疲弱數據外，10 年期美債殖利率周四回落至 1.7% 以下，使美元走低，由於美元走軟有利海外買家，而債券收益率的回落能降低實質利率，因此為黃金提供支撐。

XM 資深投資分析師 Raffi Boyadjian 表示，第一季末的資產再平衡和本月底的空頭回補，可能有助於讓貴金屬在經歷糟糕單季表現後，能彌補一些損失。

儘管失業金數據遜於預期，3 月製造業強勁表現使黃金短暫回吐部分漲幅，美國供應管理協會 (ISM) 表示，3 月份製造業指數自上個月的 60.8% 躍升至 64.7% ，創下 38 年來新高。

另一方面，市場正在反映周三拜登推出的基礎建設刺激計畫，並評估法案通過的可能性，當市場評估基建法案和加稅對經濟的影響後，將影響黃金的後市展望。

Wright 認為，拜登的基礎設施計畫雖然龐大，但真正基礎設施建設比重非常低，實際上是進一步調整企業和美國納稅人的稅制，因為在提議的 2.25 兆美元計畫中，基礎設施支出僅占 1200 億美元。

Wright 接著說道，債務發行量的增加正在扭轉美元的反彈，不過，他仍然不相信黃金的疲軟已經結束，可以預期下週黃金也會繼續疲軟。

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