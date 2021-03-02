金價上周下挫100美元 Pepperstone：雖已超賣 短期仍然偏空

Pepperstone 研究部主管 Chris Weston 表示，即使上周黃金已經回落 100 美元，現在還不是逢低承接的時候。

Weston 在周一 (1 日) 發布的報告中警告，黃金的價格走勢表明，現階段宜保持謹慎。

Weston 指出，如果 3 個情況出現，有望扭轉金價下跌的趨勢—通膨恐慌、通縮衝擊，或是聯準會加強印鈔。

他指出，如果通膨迅速加快，投資者將湧向黃金避險。如果出現通貨緊縮的衝擊，黃金將受益於名義債券和實際債券的殖利下降。如果聯準會表示準備控制殖利率曲線，那麼黃金也會上漲。

雖然由長期來看，黃金仍有走強機會，但是他認為，短期內這三個變量不會獲得滿足，因而儘管金價的市場情緒已經極為悲觀，短期內不太可能出現扭轉。

Weston 表示，目前黃金 ETF 已經連 7 周資金流出，黃金已經明顯超賣。但是投資人不宜操之過急，在價格改變方向之後，才是適合的進場時機。

Weston 認為，接下來可以觀察金價在 1700-1705 美元時，會發生何種改變。在此之前，他站在黃金的賣方。

金價周一下挫，周二表現依然弱勢，台北時間下午 15:15，主要黃金期貨報每盎司 1720.70 美元，下跌 0.13%。