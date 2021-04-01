殖利率不斷攀升 美債投資人恐面臨近41年來最慘重損失

儘管美國新冠疫苗普及、經濟逐漸復甦，但公債持有人卻沒有開心的理由。美國債務上限已達自 1980 年以來最糟糕的一季，當時聯準會 (Fed) 主席沃克（Paul Volcker）透過升息抑制通膨，但目前卻不見 Fed 採取任何動作，投資人恐面臨更高的殖利率與更大的損失。

彭博巴克萊美國公債指數（Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index）過去三個月累積下跌 4.25%，部分原因除美國總統拜登推動 1.9 兆美元的刺激方案引發通膨疑慮，讓美國國債承壓外，還有加速疫苗甦、Fed 遲遲不肯升息抑制殖利率攀升、市場拋售潮熱絡等因素，導致美國 10 年期公債殖利率升至去年 1 月以來最高水準。

法國興業銀行（Societe Generale）美國殖利率投資策略主管 Subadra Rajappa 表示，從現在開始收益率將會穩步上升。

自今年 1 月以來，美國 10 年期公債殖利率已上漲 80 個基點，並在周四 (30 日) 達到 1.77% 的高峰，相較於去年同期的 0.31% 的歷史低點來看，是個驚人的轉變。

與此同時，美國 10 年期抗通膨債券（TIPS）在本季攀升 39 個基點，一度高達 2.37%，寫下 2013 年以來最高水準。

儘管種種跡象表明通膨率已達 Fed 升息的 2% 目標，但與 40 年前沃克試圖控制的通膨壓力相比，仍相差甚遠。由於 Fed 將隔夜利率的目標區間穩定維持趨近於零上下，並且貨幣量化寬鬆政策仍繼續推動，短期殖利率與貨幣狀況的前景將大不相同。

美國銀行（Bank of America）的投資策略分析師 Ralph Axel 表示，到目前為止，投資人基本已消化了大部分的好消息，因此這種脫序的拋售現象將在第二季減弱。

盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）投資組合經理 Peter Palfrey 表示，許多華爾街分析師預計今年年末的美國 10 年期公債殖利率大概在 2% 左右，但鑒於強勁的經濟復甦也可能漲至 2.2% 左右。

他也說，美國經濟成長限制不斷增加，意味著 Fed 可能需要升息至 2.5% 才能突破成長限制，不過這也表示殖利率恐會更上一層樓。

本篇文章不提供合作夥伴轉載