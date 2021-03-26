就業復甦強勁 Fed官員估失業率將先達標 通膨才是升息關鍵

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四更清楚說明縮減購債計畫的作法，市場有一派解讀他的立場似乎轉鷹，聯準會幾位官員同日也紛紛表示就業表現有望早早達標，不過對通膨的看法仍有所分歧。

芝加哥聯邦準備銀行總裁 Charles Evans 表示，預估美國今年失業率將出現實質性改善，降至 4.5%，但通膨率仍然過低，預計經濟要到 2024 年才能達到聯準會設定的升息門檻。

Evans 表示，通膨將是未來真正的考驗，聯準會只有在經濟周延、充分就業，且通膨不僅達到 2% 的目標，且有望在維持高於 2% 一段時間，才會升息。

大多數 Fed 官員對升息時間點和 Evans 的看法一致，但利率期貨市場價格預測會較早升息。

亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic 則表示，美國在恢復就業方面仍需進行長期奮鬥，但明年有可能恢復充分就業，聯準會有機會在 2023 年升息。

Bostic 表示，他預測美國經濟今年都將保持穩定、強勁的增長，通膨率將開始上升。

Bostic 說：「就業需要一些時間才能恢復到疫情前的水平，但是 2022 年底有望達成就業的目標，而利率要等到 2023 年。」

美國就業市場正出現強勁回溫跡象，美國勞工部周四公布數據顯示，上周初領失業金報 68 萬人，大幅優於市場預期的 73 萬人，也是去年 3 月疫情爆發以來首度跌破 70 萬水平。

鮑爾同日稍早接受 NPR 訪問時表示，當經濟復甦和通膨目標取得實質性進展，將逐步減少購債規模，這是他首度更詳細提及縮減購債的規劃。

據統計，目前 18 位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中，有 4 位官員預估 2022 年底前將升息， 7 位官員認為 2023 年 Fed 至少升息一次。