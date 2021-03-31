改名Voltswagen？福斯汽車沉默一天後澄清：愚人節行銷手法

美國媒體日前報導，德國車廠巨擘福斯汽車 (Volkswagen)，考慮把美國公司改名為「Volkswagen」，取「伏特」(volt) 之意象徵全力發展電動車，但與原本名字只差一個字母長得太像，被汽車網站揶揄該不會是愚人節笑話。沉默將近一天後，福斯周二 (30 日) 出面澄清，一切只是愚人節行銷手法。

福斯美國 (Volkswagen of America) 發言人 Mike Tolbert 說：「改名原本是預定要在 4 月 1 日愚人節當天發布的聲明，幫全電動休旅車 ID.4 SUV 宣傳。」消息人士說，福斯將在周三一早解釋策略。

華爾街日報周二稍早引述福斯汽車德國發言人的說法，報導即將改名的消息，CNBC 在內媒體也取得從福斯美國公司網站外流的未完成新聞稿，報導改名一事。

該新聞稿指出，Voltswagen 新名稱將在 5 月生效，目的在宣告全力推動電動車投資，所有電動車車款的 logo 將換上 Voltswagen，只有汽油車保留原本的「VW」字樣。

福斯近來積極發展電動車，3 月中旬在 Power Day 上宣布 2030 年之前於歐洲設立六座超級電池工廠，隔日要宣布今年交車樣提高一倍。瑞銀 (UBS) 分析師先前預言，福斯電動車交車量最快 2022 年將趕上特斯拉，兩家公司將成為電動車市場領導羊，以手機市場比喻，特斯拉是電動車界的蘋果，福斯就像三星。

福斯汽車的美國 ADR(VWAGY-US)3 月大漲 58%，今年來漲幅達到 81%。